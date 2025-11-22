L’evento – A Rivalta domani torna il ciclocross con il Trofeo Valli del Mincio

Rivalta sul Mincio Il ciclocross è pronto a divertire e a regalare emozioni, grazie ai numeri che gli oltre 200 atleti ed atlete proporranno nell’ambito del 7° Trofeo Valli del Mincio-Memorial Aldo Ghidetti-Memorial Aristide Bettati-Memorial Giovanni Restori. Il tutto avverrà domani a Rivalta sul Mincio a partire dalle 10 a Fondo Mincio “Cav. Giancarlo Gauli”, grazie all’impegno degli Amici del Pedale Rivaltese. A sostenere il progetto sportivo predisposto dal team del presidente Massimo Ghidetti vi saranno come sempre il Comune di Rodigo, il Comitato provinciale Fci e un gruppo di sponsor.

Per l’ottima riuscita di questo appuntamento, gli organizzatori possono contare sulla collaborazione di un nutrito gruppo di volontari che garantiranno da un lato la sicurezza degli atleti e dall’altro lo spettacolo che tutti gli appassionati auspicano. A rendere ancor più ricca di stimoli la giornata in riva al Mincio contribuiranno i punti del Trofeo Lombardia Memorial Claudia Bonfanti e l’assegnazione delle maglie biancorosse di campioni provinciali delle categorie dagli esordienti agli open. Le varie gare in programma si terranno su un circuito di circa 2 km che gli atleti ripeteranno più volte in virtù dei tempi stabiliti per ogni categoria. I primi ad esibirsi saranno gli Under 23, gli Elité e i Master di fascia 1, maschi e femmine. Dopo di loro, alle ore 11.15, toccherà agli Juniores, donne Elité e agli altri Master della fascia 2, 3, 4. Alle 12 ci sarà la pausa per la cerimonia di premiazione delle due gare mattutine. Alle 12.40 toccherà agli Allievi maschi e femmine che alle 13.20 lasceranno la scena agli Esordienti. Ai Giovanissimi della G6 sarà poi affidato il compito di far calare il sipario sulla parte agonistica. Prima dei saluti si terrà la cerimonia di premiazione dei protagonisti della seconda parte della manifestazione.

Paolo Biondo