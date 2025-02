Calcio serie B – Notiziario Mantova: si ferma anche Muroni. Fedel ricorda il nonno ex rosanero: “Da lui la passione per il calcio”

Mantova Prosegue la preparazione del Mantova in vista della trasferta di domenica (ore 15) a Palermo. I biancorossi ieri hanno svolto una seduta pomeridiana agli ordini di mister Possanzini. Assente il centrocampista Muroni per un acciacco fisico. Oggi lo staff medico lo sottoporrà agli esami strumentali. Per un altro centrocampista invece, il faccia a faccia con i siciliani avrà un sapore particolare. Stiamo parlando di Fedel, il cui nonno Barbana ha vestito, oltre alla maglia del Pisa, anche quella rosanero. «Quando ho incontrato la squadra del nonno al Martelli – racconta all’edizione palermitana de La Repubblica – ho provato sensazioni forti. Figuriamoci calcare il prato di quel Barbera infuocato in cui lui ha vissuto momenti magici. Il nonno è stato il primo a trasmettermi la passione per il pallone». Infine il classe 2002 ha parlato della sua esperienza in biancorosso: «Sono contento del percorso che sto facendo. Ritrovarmi dai dilettanti ad una categoria del genere sicuramente è tanta roba, anche se ci ho sempre creduto. Il mio obiettivo? La Serie A; non mi pongo mai limiti».