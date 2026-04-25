Rugby Serie A Elite – Viadana cede al Petrarca e chiude al 4º posto

Viadana Sconfitta indolore allo Zaffanella per un Rugby Viadana che vede passare di misura il Petrarca Padova (19-21), nonostante il forcing finale che si ferma a pochi centimetri dal sorpasso all’ultima curva, in un secondo tempo che lasciava ben sperare. I gialloneri nel primo commettono troppi errori, che i veneti riescono a convertire in punti sonanti, ma nel secondo emergono con orgoglio fin quasi a ribaltare la partita, ma il sorpasso decisivo non si completa per pochi centimetri quando Bruni si tuffa per schiacciare in meta, arriva corto e l’ovale rimane sollevato. Con la vittoria di Padova, i ragazzi di Anesi non riescono a scavalcare i veneti in classifica e chiudono la stagione regolare al quarto posto. Probabile che la semifinale sia con il Valorugby Emilia che oggi parte favorito contro Mogliano.

Al 14’ il Petrarca costruisce bene centralmente e poi libera al largo il trequarti ala Della Silvestra che va a schiacciare l’ovale oltre la linea di gesso da cinque punti; Donato, dalla piazzola, completa la marcatura con la trasformazione al piede. Al 33’ i mantovani subiscono un colpo stordente con la meta di Pisani che scava un solco importante: la marcatura arriva in superiorità numerica per il cartellino giallo del padovano Pelliccioli. Al ritorno dagli spogliatoi, al 46’ Botturi sembrerebbe chiudere il match anzitempo con la terza meta dei ragazzi di coach Jimenez (0-21). I padroni di casa, scesi in campo con molti giovani, nel momento in cui la sconfitta sembra assurgere a un’imbarcata, trovano quel click mentale che porta Bruni, il migliore in campo, a incidere il proprio nome a referto e soprattutto a cancellare lo zero nella casella dei punti sul ledwall dello Zaffanella. La linea dei trequarti decide di incidere e allora Ciofani in fuga sulla sinistra calibra un calcetto velenoso oltre la linea difensiva avversaria su cui piomba Ferro, che segna e trasforma (14-21). La rimonta non sembra impossibile. I minuti scorrono sul cronometro e questa volta e Di Chio, capitano di giornata, a iscriversi nell’elenco dei marcatori (19-21). Viadana ci prova ancora, ma gli ultimi istanti di partita vedono Lyle fallire dalla piazzola l’allungo decisivo e Bruni provare in tuffo a capovolgere l’esito della contesa.

Negli altri anticipi dell’ultima giornata di regular season, Piacenza prevale di misura (17-20) sul campo dei Rangers Vicenza e al Battaglini i campioni d’Italia del Rovigo hanno la meglio sulle Fiamme Oro (42-7). E oggi si chiuderà il quadro che porterà alla griglia definitiva dei play off, per la quale è lecito pensare ad un possibile abbinamento tra Valorugby Emilia e Viadana in una doppia sfida particolare, visto che i diavoli sono Campioni d’inverno, ma hanno perso entrambe le sfide con i gialloneri. Quella dello Zaffanella è stata una giornata speciale perché il 25 aprile gli italiani ricordano la liberazione dal nazi-fascismo, ma per i gialloner è una ricorrenza doppia perché nel 1981 si interruppe precocemente la vita del capitano Luigi Zaffanella a cui è intitolato lo stadio viadanese.