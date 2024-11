Calcio Promozione – Terremoto Governolese: esonerato Brentegani, Bizzoccoli nuovo mister

Governolo Cambio della guardia in casa Governolese dopo la sconfitta incassata domenica dalla Verolese. La società rossoblù ha esonerato mister Giuseppe Brentegani e affidato la squadra ad un altro Giuseppe, Bizzoccoli, che ha già guidato i Pirati nella passata stagione, ma solo da agosto a ottobre. Il siluramento del mister apre grosse incognite su tutta la parte veronese della squadra voluta dallo stesso allenatore e dal figlio Andrea, consulente di mercato. Il club si limita ad uno scarno comunicato, parla invece l’ormai ex allenatore. «Abbiamo perso contro una delle migliori squadre del girone – afferma – quelle di alta classifica le abbiamo incontrate tutte e questo ci ha portati ad avere un inizio in salita. La Verolese è stata superiore, ma nella ripresa ci è stato negato un rigore clamoroso che avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita». «L’esonero? Me l’ha comunicato il direttore – spiega – la decisione l’hanno presa ai piani alti, persone che non conosco e non ho mai incontrato. Si vede che non erano contenti del mio operato». «Ho deciso di intraprendere questa esperienza perché la Governolese il 15 luglio era in difficoltà – dice ancora Brentegani – e ho pensato di dare una mano. Io non ho niente da dimostrare a nessuno, men che meno alla Governolese. Quando sono arrivato conoscevo solo Cipriani. La società mi ha chiesto la salvezza e dopo nove gare siamo due punti sopra i play out, quindi in linea con il programma». «Cosa non ha funzionato? Faccio fatica a dare una risposta. Domenica abbiamo perso meritatamente, con gli episodi a sfavore e contro una squadra forte. Fosse andata male la prossima col Rezzato, allora sì che avrei capito la decisione della società. Ma con la Verolese si può anche perdere. Detto questo, da parte mia non c’è nessun rancore». «Ho vinto in tutte le categorie – conclude Brentegani – mi mancava sola la D. Il futuro? Penso non metterò più piede in campo, ma non si può sapere cosa riserva la vita».