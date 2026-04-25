Calcio dilettanti – In Prima e Seconda si decide la griglia dei play off: Rapid Olimpia-Suzzara e Soave-Atletico le partite di cartello

Mantova Ultima giornata per i campionati lombardi di Prima e Seconda Categoria con diversi verdetti ancora in bilico. In Prima resta da definire la griglia dei play off. Riflettori puntati sul campo di Gazoldo, dove si affrontano Rapid Olimpia e Suzzara: con la classifica attuale si incrocerebbero nel primo turno degli spareggi, ma tutto può ancora succedere. Le zebre devono difendere il secondo posto dall’attacco della Dinamo, che fa visita al Montirone e a sua volta ha bisogno di almeno un punto per blindare la terza posizione. Il Porto, quarto, ospita il tranquillo Castelvetro, mentre il Marmirolo, al momento fuori dalla griglia, deve vincere a Remedello e sperare in un passo falso di chi lo precede. Derby “amichevole” tra il retrocesso Gonzaga e una Serenissima tranquilla a metà classifica, La Piccola Atene si congeda ospitando il traballante Sirmione. Nel campionato emiliano si gioca la penultima giornata con il Viadana ormai salvo che affronta al Comunale un Fognano in lotta per i play off.

In Seconda abbiamo già il nome della squadra promossa (il Moglia) e due retrocesse (Segnate e Boca Juniors). La Villimpentese, seconda, può saltare il primo turno dei play off vincendo sul campo della Voltese in virtù dei 10 punti di vantaggio sul Soave, quinto, che per giunta ospita un Atletico in formissima e sicuro del terzo posto. Il Borgo, quarto, ospita la Voltesi, che si è tolta dalla zona rossa grazie al successo nel recupero col Boca. Per definire l’unico play out bisogna guardare ai risultati di River (ospita il Moglia), San Lazzaro (fa visita al Segnate), Rove (gioca a Castellucchio) e della già citata Voltese. Nel girone cremonese, due mantovane si giocano il quarto posto che manda ai play off: l’Acquanegra difende il punticino sulla Rapid United ospitando la Sospirese. La Cannetese tifa per i biancazzurri per salvarsi, visto che fare punti col Ciria non sarà facile.

E chiudiamo con l’Eccellenza Femminile, che propone oggi lo scontro diretto per il terzo posto tra Mantova Women e Sarnico.