Calcio Serie B: Il Mantova strappa un buon pari all’esordio con la Reggiana (2-2)

REGGIO EMILIA Pareggio meritato per il Mantova che all’esordio in B acciuffa il pari in extremis con la Reggiana. Gara ricca di colpi di scena e piena di ribaltamenti di fronte. I padroni di casa scappano in avanti con Vergara al 52′ che sfrutta al meglio un retropassaggio sbagliato di Burrai e infila Festa. Al 67′ di pensa Reinhart a calare il bis: svarione di Redolfi, Festa ci mette una pezza ma la seconda volta è quella buona. Il Mantova si sveglia al 75′ con Bragantini che sulla sinistra in diagonale batte Bardi. Finale al cardiopalma con Meroni che sbaglia a spazzare e infila la propria porta regalando così il 2-2 ai biancorossi. Prossimo appuntamento domenica 25 al Martelli alle 20.30 per la sfida col Cosenza.

Buonasera dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Dopo 14 anni il Mantova torna a giocare in Serie B, e lo fa con uno dei derby più attesi: quello con la Reggiana. Grande entusiasmo sugli spalti, dove sono presenti circa 10mila spettatori, con 2mila mantovani. Possanzini può contare sull’organico al completo; qualche assenza per la Reggiana di Viali, decisa tuttavia a sfruttare il fattore campo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale: restate connessi!

REGGIANA-MANTOVA 2-2

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Rozzio, Meroni, Libutti; Ignacchiti, Reinhart (78′ Cigarini), Sersanti; Vergara (86′ Sampirisi); Okwonkwo (66′ Portanova), Gondo (78′ Vido). A disp.: Motta, Sposito, Stulac, Maggio, Urso, Stramaccioni, Cavallini, Nahounou. All.: Vialli.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser (66′ Aramu), Galuppini (70′ Bragantini), Mancuso (70′ Mensah), Fiori (84′ Ruocco). A disp.: Sonzogni, Solini, Bani, Debenedetti, Fedel, Artioli, Muroni, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (assistenti: Lombardo e Massara; addetto al Var: Miele).

RETI: 52′ Vergara. 67′ Reinhart. 75′ Bragantini. 94′ aut. Meroni.

NOTE: Ammoniti: Fiamozzi, Okwonkwo, Ignacchiti, Burrai, Rozzio. Calci d’angolo: 3-1. Recupero: 2′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Il Mantova riacciuffa il pari in extremis.

94′ GOLLLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!!!! Cross di Mensah e spizzata di Aramu che manda la palla addosso a Meroni il quale la fa carambolare in rete.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

87′ Cross di Ruocco e colpo di testa di Aramu che sfiora il secondo palo: Bardi immobile.

84′ Quarto cambio per il Mantova: dentro Ruocco e fuori Fiori.

82′ Grande nervosismo in campo. Gara che si accende.

75′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!!!!. Il Var convalida il gol di Bragantini e il Mantova accorcia le distanze.

75′ Gol annullato a Bragantini per fuorigioco. Ma è in corso il check del Var, il primo della serata.

72′ Botta dalla distanza di Aramu che finisce fuori misura.

70′ Doppio cambio per Possanzini: dentro anche Mensah e Bragantini al posto di Mancuso e Galuppini.

67′ Raddoppia la Reggiana con Reinhart: Redolfi perde palla, Festa ci mette una pezza, ma la palla resta li e arriva a Reinhart che dall’altezza del dischetto conclude a porta vuota.

66′ Cambio tra le fila del Mantova: entra Aramu al posto di Wieser.

62′ Il Mantova c’è ed è vivo!!!. Non ha alcuna intenzione di steccare all’esordio.

61′ Palo clamoroso di Trimboli che nega il gol ai biancorossi.

56′ Occasionissima per il Mantova con Fiori che tutto solo tenta lo scavetto, ma Bardi intuisce e para.

52′ Gol della Reggiana: passaggio sbagliato di Burrai a centrocampo, Vergara di invola palla al piede e infila Festa nell’angolino con un rasoterra chirurgico.

48′ Tiro cross di Panizzi che finisce nel nulla.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio per entrambe le formazioni. Mantova che attacca sotto la tribuna occupata dai propri tifosi.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

47′ Botta di Sersanti dalla distanza che Festa neutralizza senza problemi.

45′ Saranno 2 i minuti di recupero.

44′ Punizione di Burrai e palla fuori misura.

40′ Subito un’altra occasione per i biancorossi: Galuppini per Wieser, ma il centrocampista a tu per tu con Bardi gli calcia addosso.

39′ Grande ripartenza del Mantova: Panizzi riconquista palla e la mette in mezzo a Fiori che manda incredibilmente sopra la traversa.

37′ Riprende il gioco dopo l’intervento dello staff medico a Sersanti.

35′ Momento caldissimo: dopo uno scontro in campo tutto lo stadio rumoreggia e dalle panchine non se le mandano a dire.

29′ Primo ammonito della gara: si tratta di Fiamozzi della Reggiana, per proteste.

23′ Gara che rimane bloccata. Ma il Mantova tiene bene il campo e di tanto in tanto prova ad affacciarsi nell’area avversaria.

20′ Passaggio sbagliato di Brignani a metà campo e parte il contropiede della Reggiana, ma la difesa virgiliana rimedia.

16′ Prima conclusione della partita da parte della Reggiana: ci prova dalla distanza Vergara, ma non inquadra lo specchio della porta.

15′ Portieri inoperosi e grande equilibrio in campo.

9′ Partita che non si accende, ma il Mantova inizia a prendere campo.

2′ Inizio favorevole ai padroni di casa: subito tre calci d’angolo per la Reggiana.

1′ Si comincia. Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre partita

Saluto del Mantova ai 2000 supporter giunti a Reggio nella serata più calda degli ultimi 14 anni.

Le formazioni fanno il loro ingresso in campo. Reggiana in maglia granata. Mantova subito in campo con la terza maglia: divisa gialla in omaggio al Piccolo Brasile.

Si avvicina il fischio d’inizio: l’attesa è spasmodica.

Emozione al cardiopalma e clima spettacolare con giochi di luce alla lettura delle formazioni.

Fine del riscaldamento. Le squadre fanno rientro negli spogliatoi per l’ultimo briefing.

Novità di formazione per il Mantova: mister Possanzini lancia dal primo minuto Wieser al posto di Muroni, Redolfi per Solini e Trimboli per Aramu. Gli altri 8/11 della formazione è composta dagli stessi scesi in campo a Lecce. L’unico volto “nuovo” è Mancuso in attacco.

Clima caldissimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le due tifoserie non se le mandano a dire già durante il riscaldamento delle due formazioni.