Calcio Serie B – Tifosi allo stadio e abitanti: Mantova al terzo posto

MANTOVA Il Mantova non se la passa bene nella classifica del campo, ma si riscatta in un’altra graduatoria: quella degli spettatori presenti allo stadio in rapporto agli abitanti della città. La comparazione è del sito pianetaserieb.it e riguarda gli spettatori delle gare casalinghe. Ebbene, al Martelli la media spettatori finora è stata di 7.598. Considerando che a Mantova si contano 50.801 abitanti, la percentuale che emerge è del 14,9%. L’Acm occupa un eccellente terzo posto in questa speciale classifica. Classifica, va detto, non pienamente indicativa, visto che non tiene conto degli abitanti della provincia ma solo quelli della città. In vetta c’è il Frosinone con il 25,1% (10.928 spettatori di media allo Stirpe su 43.387 abitanti), seguito dall’Avellino (9.882/51.853=19%). Dietro al Mantova si piazzano Empoli, Cesena e Catanzaro. La città più grande della Serie B è Palermo, che conta ben 626.755 abitanti. Naturalmente è anche quella che riesce a portare più gente allo stadio, ma le presenze al Barbera si fermano a 31.836, che significano 14esimo posto nella nostra classifica. Delude il Bari: anche qui il bacino d’utenza è elevato (315.592 abitanti), ma gli spettatori al San Nicola sono solo 12.857. Poco meglio fa la Sampdoria, nonostante la vastità di Genova (occupata però anche dai genoani…). Gli ultimi tre posti però sono occupati da Sudtirol, Padova e Venezia. I lagunari hanno la percentuale più bassa (3%).