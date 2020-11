Calcio Serie C – Arezzo e Ravenna al Martelli: il Mantova cerca la svolta

MANTOVA Archiviare il pari di Verona e pensare subito alle prossime due gare casalinghe contro Arezzo e Ravenna. Due sfide cruciali per il cammino dei biancorossi, che in caso di vittoria avrebbero la possibilità di avvicinarsi ai vertici della classifica. Due gare che potrebbero dare una svolta alla stagione. Senza fare troppi calcoli, meglio pensare ad ogni singolo impegno. Testa quindi alla sfida di domani pomeriggio al Martelli con l’Arezzo. In queste prime 12 gare la formazione toscana ha dovuto affrontare tante difficoltà. Gli amaranto hanno giocato la loro ultima partita il 31 ottobre contro la Triestina (2-2). Poi l’uragano Covid, che ha dimezzato l’intera rosa. Oltre al match contro il Mantova, per i toscani sono arrivati anche i rinvii delle gare contro Sambenedettese, Fermana e Fano.

Il Mantova dovrà cercare di far prevalere le proprie qualità, che sicuramente non mancano. Guccione e compagni hanno quindi la possibilità di ritrovare il sapore della vittoria che manca ormai dalla trasferta di Fano: poi sconfitta con il Sudtirol e due pari consecutivi contro Modena e Virtus Vecomp. La squadra di Troise ha dovuto far fronte a una serie d’infortuni che hanno influito nel rendimento e condizionato le scelte, ma adesso serve lo scatto decisivo. Anche sul piano del gioco. La gara di Verona ha evidenziato qualche lacuna, anche se poi nel finale la reazione è arrivata ed è stata efficace per raggiungere il pari, sfiorando anche la vittoria. Il Mantova deve ripartire da qui e dal gol di Ganz, sempre più “Re.. bomber”. Come aveva detto alla vigilia della gara contro gli scaligeri, è probabile che Troise possa applicare una sorta di turnover in vista anche del match di domenica contro il Ravenna. Sarà della partita Vano? L’attaccante ex Carpi deve ancora segnare il primo gol con la maglia biancorossa e la voglia non manca. Chissà che possa rientrare dal primo minuto anche Cheddira. Nel corso delle prossime ore saranno valutate anche le condizioni di altri giocatori, come il centrale Milillo, che domenica è uscito a inizio ripresa per un problema al polpaccio. Così come non sono da escludere possibili cambi in altre zone del campo. Tutte scelte che il tecnico campano effettuerà domani dopo l’ultimissima sgambata.

E poi domenica altra sfida casalinga contro il Ravenna di mister Colucci, ex compagno di Troise ai tempi del Bologna. Un’altra gara alla portata dei biancorossi, ma da non sottovalutare. Il Mantova ora deve spingere sull’acceleratore e riconquistare la zona playoff.