Calcio Serie C: FERALPISALO’-MANTOVA 1-3 (finale)

SALO’ (Bs) Profumo di big match per il Mantova, che si mette alla prova con una delle formazioni più accreditate del girone: la FeralpiSalò. Buonasera dallo stadio Lino Turina, dove vi racconteremo con aggiornamenti in tempo reale una partita molto attesa e che mette in palio punti pesanti per l’alta classifica. Le due squadre sono separate da tre punti in favore dei gardesani. Mister Troise deve fare a meno degli squalificati Zibert e Vano, oltre che degli infortunati Baniya e Mazza. Novità dell’ultima ora per la Feralpi: si è infortunato il portiere De Lucia, tra i pali c’è il suo vice Liverani.

FERALPISALO’-MANTOVA 1-3

FERALPISALO’: Liverani; Bergonzi, Legati, Giani, Rizzo; Guidetti (61′ Vitturini), Carraro (81′ Petrucci), Scarsella; D’Orazio (61′ Ceccarelli); Miracoli, De Cenco (46′ Brogni). A disp.: De Lucia, Magoni, Bacchetti, Messali, Pinardi, Mezzoni, Gavioli. All.: Pavanel.

MANTOVA: Tozzo; Bianchi, Checchi, Zanandrea, Panizzi (69′ Silvestro); Guccione, Lucas (69′ Militari), Gerbaudo, Di Molfetta (86′ Saveljevs); Ganz (86′ Zappa), Rosso (59′ Cheddira). A disp.: R. Tosi, F. Tosi, Esposito, Mazza, Milillo, Moreo, Cortesi. All.: Troise.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata (assistenti: Cerilli di Latina e Tinello di Rovigo)

RETI: 48′ (rig.), 78′ e 90 (rig.) Guccione, 50′ D’Orazio

NOTE: Ammoniti: Ganz, Rizzo, Brogni, Rosso, Pavanel, Giani, Petrucci. Espulsi: Rizzo al 30′ per doppia ammonizione; Legati all’88’ per fallo da ultimo uomo; mister Troise al 93′ per proteste. Angoli: 2-1 per la Feralpi. Recupero: 2′ + 5′.

Secondo tempo

95′ E’ finita. Il Mantova passa 3-1 e raggiunge la Feralpi in classifica a quota 24. Festa biancorossa al “Turina” di Salò dove è successo di tutto con tre rigori per il Mantova, due giocatori locali espulsi e la tripletta di Guccione che manda i virgiliani in paradiso

93′ Troise si fa espellere per una discussione in panchina. Grave leggerezza del tecnico biancorosso, la vittoria è al sicuro

Il dieci del Mantova replica la trasformazione precedente e si porta a casa il pallone. Cinque minuti di recupero, ma la Feralpi è in nove. E’ fatta

90′ GOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVA: GUCCIONE FA TRIPLETTA, VITTORIA IN GHIACCIO

Vibranti proteste dei locali, anche questo rigore sembra molto generoso. Guccione sul dischetto

88′ ANCORA RIGORE PER IL MANTOVA Fallo di Legati su Cheddira, rosso per il difensore della Feralpi, ora in nove

87′ Occasione per il Mantova: Cheddira allarga per Zappa, il diagonale del neoentrato fa la barba al palo. Peccato, bisogna ancora soffrire

86′ Doppio cambio nel Mantova: Zappa per Ganz e Saveljevs per Di Molfetta. Troise si copre

85′ Cinque alla fine. Il Mantova cerca di addormentare la partita

81′ Cambio Feralpi: Petrucci per Carraro

80′ Cross innocuo di Ceccarelli, Tozzo però si fa sfuggire il pallone e per poco non fa una frittata. La difesa libera

Lampo del Mantova: cross da destra, Guccione svetta bene in area e di testa spedisce la palla nel sacco: 2-1 per i biancorossi

78′ GOOOOOOOOOOL DEL MANTOVA: ANCORA GUCCIONE

76′ Occasione per il Mantova: cross da destra, Ganz gira di testa, palla sopra la traversa

75′ Mister Pavanel ammonito per proteste. Gioco continuamente spezzettato dagli interventi dell’arbitro

70′ Venti alla fine, la gara attraversa una fase di stanca

69′ Due cambi per il Mantova: Troise inserisce Militari per Lucas e Silvestro al posto di Panizzi

66′ Tiro cross di Scarsella, Tozzo non trattiene la palla viscida, Miracoli per fortuna non sfrutta l’occasione

65′ Cross di Bianchi deviato in corner: è il primo per il Mantova. Nulla di fatto

61′ Doppio cambio nella Feralpi: entrano Ceccarelli e Vitturini, fuori D’Orazio e Guidetti

60′ Se n’è andato il primo quarto d’ora della ripresa. Dopo l’uno-due in avvio, non è accaduto più nulla

59′ Cambio nel Mantova: entra Cheddira per Rosso

Punizione dal limite e conclusione micidiale del 19 della Feralpi, Tozzo impietrito: tutto da rifare per il Mantova, è 1-1

50′ PAREGGIO DELLA FERALPISALO’: HA SEGNATO D’ORAZIO SU PUNIZIONE

Impeccabile la trasformazione di Guccione (palla nell’angolino, Liverani spiazzato), che si era procurato il penalty per fallo di Brogni (ammonito)

48′ GOOOOOOOOOOOOOL DEL MANTOVA: GUCCIONE TRASFORMA DAGLI 11 METRI

47′ RIGORE PER IL MANTOVA. Fallo su Guccione, stavolta è netto

Si riparte, il Mantova nel secondo tempo attacca nella metà campo che pare in migliori condizioni. Feralpi con Brogni al posto di De Cenco

Gli altoparlanti dello stadio danno “Un’estate al mare” di Giuni Russo. La canzone, tutto considerato, suona un po’ beffarda

Primo tempo

Squadre negli spogliatoi per il classico the caldo. Resta il grande rammarico per il rigore sbagliato da Ganz: probabilmente non c’era, ma è una magra consolazione. Per la Feralpi resta il problema di dover giocare tutta la ripresa in dieci.

47′ Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0

46′ Punizione di D’Orazio e colpo di testa di Giani. Palla docile tra le mani di Tozzo

44′ Zanandrea è tornato in campo. Due minuti di recupero

42′ Problemi per Zanandrea, Mantova provvisoriamente in dieci

41′ Gara spezzettata da molti falli, anche perchè i giocatori faticano a mantenersi in equilibrio

39′ La Feralpisalò si è riorganizzata ed è tornata a farsi vedere dalle parti di Tozzo: nessun pericolo comunque per il portiere del Mantova

37′ Fasi confuse del match, il Mantova non riesce a sfruttare la superiorità numerica

31′ GANZA SBAGLIA. Il bomber calcia malissimo dal dischetto: palla sopra la traversa, si resta sullo 0-0, con la Feralpi comunque in dieci

30′ RIGORE PER IL MANTOVA, fallo di Rizzo che prende il secondo giallo ed è espulso. Francamente sembra un regalo per il Mantova

29′ Rizzo tocca duro Guccione: giallo per il difensore della Feralpi

25′ Transizione del Mantova, ma a destra non si può giocare: l’occasione sfuma con un cross sballato di Di Molfetta

24′ Sulla fascia destra, Bianchi deve dribblare anche le pozzanghere. Situazione davvero al limite

22′ Timido affondo del Mantova. Il portiere Liverani anticipa Rosso in uscita

20′ Tiro dal limite di Scarsella, palla deviata in angolo da un difensore del Mantova

18′ Cresce la pressione della Feralpisalò, ma il Mantova si difende con ordine. I biancorossi tuttavia faticano a ripartire

15′ Occasione per la Feralpi: cross da destra, Checchi buca l’intervento ma per fortuna Miracoli non trova la coordinazione giusta per battere a rete: palla fuori

12′ Primo tiro dei locali: Miracoli ci prova da lontano col mancino, Tozzo si allunga e mette in angolo

10′ Grande equilibrio in queste fasi iniziali, il campo inzuppato non facilita certo le trame di gioco

7′ Gerbaudo ci prova da sinistra, la difesa della Feralpi libera l’area. Nella metà campo offensiva del Mantova il campo è molto inzuppato

4′ Ganz sbraccia nel contrasto aereo con Giani: ammonito il bomber del Mantova

3′ Primo affondo della Feralpi: cross da destra di Carraro, palla sul fondo

Squadre in campo, il terreno di gioco è ai limiti della praticabilità, ma si gioca regolarmente

Pioggia battente a Salò, mancano 5 minuti al fischio d’inizio