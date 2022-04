Pallavolo serie B1 f – Volta carico per blindare il primo posto

Volta M. Sabato sera al Volta basterà centrare un punto, a Santa Giustina in Colle, per avere la certezza di chiudere al primo posto la stagione regolare nel girone C. E dopo l’ultima sfida del ritorno, lo scontro diretto con il Vivigas Arena Castel d’Azzano, secondo in classifica, in programma sabato 30, le atlete di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini potranno prepararsi per i play off, nei quali affronteranno il Montale Rangone, capolista nel girone D. «La scorsa settimana Cortina Express San Donà ha sconfitto nel recupero il Vivigas – spiega il vice Camarini – e ci ha fatto un bel regalo per quanto ci riguarda. Le venete ci inseguono a 5 lunghezze, ma più che alla compagine veronese dobbiamo pensare a noi, alla gara con l’Eurogroup Alta Fratte che occupa il quarto posto, distante dieci punti. All’andata ci rese davvero vita dura, tanto che riuscimmo a spuntarla solo per 3-2. Ovviamente sabato in terra padovana la squadra giocherà per vincere e avere dunque la certezza di chiudere al primo posto il girone. L’obiettivo è fare risultato, ma non sarà affatto facile. Affrontiamo una compagine che vanta un’ottima graduatoria, non avrà problemi di classifica, giocherà in maniera tranquilla per renderci vita dura e cercherà di conquistare un successo di prestigio. Da parte nostra stiamo preparando al meglio questa partita, senza al momento preoccuparci dei play off per la serie A2. Al Montale, che è ottima compagine, penseremo più avanti: prima dobbiamo concludere la stagione regolare primi e pensare a una gara alla volta. La nostra mente dev’essere focalizzata sulla sfida di Santa Giustina in Colle, poi prepareremo quella con il Castel d’Azzano».