Calcio Serie C – Il Mantova s’impegna ma non va oltre lo 0-0 a Fiorenzuola

FIORENZUOLA D’ARDA (Pc) Il Mantova manca ancora l’appuntamento con la vittoria, ma porta a casa da Fiorenzuola un punto più che meritato. I biancorossi hanno provato con maggior intraprendenza a infilare la porta avversaria, senza però riuscirvi. Anche i piacentini sono andati vicini al gol e all’80’ hanno colpito l’incrocio dei pali su punizione di Currarino. Incredibile occasione fallita da Paudice al 93′. Risultato comunque giusto, al termine di un match vivace e combattuto. Il Mantova tornerà in campo domenica prossima alle 17.30 al Martelli contro il Padova.

La cronaca

Buonasera dallo stadio-velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola. Scontro diretto delicatissimo per il Mantova, scivolato al penultimo posto in classifica ed obbligato a risalire la china. Ma gara decisiva anche per le sorti di mister Lauro, a rischio esonero dopo i recenti magri risultati. Il Fiorenzuola precede di due punti i biancorossi, che sono privi dello squalificato Milillo. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

FIORENZUOLA-MANTOVA 0-0

FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Palmieri (60′ Stronati), Zaccariello, Mamona (60′ Nelli); Currarino, Oneto, Bruschi (75′ Godano). A disp.: Burigana, Potop, Maffei, Esposito, Molinaro, Giani, Fiorini, Guglieri, Varoli. All.: Tabbiani.

MANTOVA (4-2-3-1) Marone; Esposito, Checchi, Esposito, Panizzi; Messori (87′ Pedrini), Gerbaudo; Guccione, Piovanello (69′ Bucolo), Bertini (87′ Zappa); De Cenco (58′ Paudice). A disp.: Tosi, Bianchi, Darrel, Silvestro, Zibert, Rihai, Pinton, Vaccaro. All.: Lauro

ARBITRO Adolfo Baratta di Rossano (assistenti: Piazzini di Prato e Barberis di Conegliano)

RETI

NOTE Ammoniti: Palmieri, Oneto, Olivera, Gerbaudo, Marone, Esposito, Cavalli, Bucolo. Calci d’angolo: 3-8. Recupero: 2′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

93′ Incredibile occasione fallita da Paudice, imbeccato da Guccione liberissimo a un passo dal portiere. Palla deviata in corner dal numero uno di casa.

90′ Quattro minuti di recupero.

87′ Lauro inserisce Pedrini (che torna dopo l’infortunio) e Zappa al posto di Messori e Bertini.

86′ Ammonito Bucolo per proteste.

85′ Risponde il Mantova con Bertini: conclusione potente ma centrale, Battaiola c’è.

80′ Traversa del Fiorenzuola con Currarino su punizione!

69′ Lauro richiama Piovanello in panchina ed inserisce Bucolo.

68′ Settimo corner per i biancorossi.

63′ Currarino da fuori area, Marone la battezza fuori ed ha ragione.

58′ Prima sostituzione per il Mantova: esce lo zoppicante De Cenco ed entra Paudice.

55′ Ammonito Esposito.

53′ Squillo del Mantova: Bertini avanza palla al piede contrastato da un avversario, ma il suo tiro termina alto.

53′ Tanto equilibrio e un po’ di confusione in questo inizio ripresa.

Non ci sono cambi. Si riparte.

Primo tempo

45′ + 2′ Squadre negli spogliatoi, ma si accende una rissa e l’arbitro ammonisce Marone.

45′ Due minuti di recupero. Intanto De Cenco si trova sui piedi la palla del vantaggio, ma il portiere devia in corner la conclusione del brasiliano.

44′ Gerbaudo è il primo ammonito del Mantova.

43′ Il Fiorenzuola si divora il vantaggio con Mamona che di testa a due passi dalla porta manda fuori.

42′ Piovanello si gira bene ma sbaglia la mira. Il Mantova chiude in crescendo questo primo tempo.

40′ Ancora un’occasione per il Mantova: cross di Piovanello dalla sinistra, De Cenco di petto non inquadra lo specchio e la palla accarezza l’esterno della rete.

33′ Il Fiorenzuola reclama il rigore per un intervento di Gerbaudo su Ferri. Ma l’arbitro assegna giustamente il calcio d’angolo perchè il centrocampista biancorossa ha toccato il pallone.

32′ Più Mantova in questa fase, ma i biancorossi non riescono a concretizzare.

29′ Occasione Mantova! Guccione prende palla a centrocampo, avanza e dai 25 metri lascia partire un sinistro violento che costringe il portiere a rifugiarsi in angolo.

26′ Olivera lanciato sulla destra, avanza e tenta la conclusione. Nessun problema per Marone.

22′ Già tre ammoniti del Fiorenzuola sul taccuino dell’arbitro Baratta.

19′ Pilati a terra colpito forse da una gomitata. Staff medico in campo.

16′ Dopo una prima parte vivace, i ritmi si sono abbassati.

10′ Il Mantova risponde con una bella azione manovrata che porta alla conclusione Gerbaudo dal limite dell’area: Battaiola respinge.

7′ Prima vera occasione per il Fiorenzuola: traversone dalla destra, conclusione di Mamona e respinta di Marone (che esulta).

6′ Il Fiorenzuola risponde con Oneto, la cui potente girata termina fuori.

6′ Guccione dalla lunghissima distanza, palla alle stelle.

5′ Palmieri è il primo ammonito del match.

4′ Primo angolo anche per il Fiorenzuola.

2′ Subito il Mantova in avanti con due corner battuti nel giro di un minuto.

Saranno i piacentini a battere il calcio d’inizio. Si parte.

Squadre in campo. Il Mantova indossa la divisa rossa, i padroni di casa del Fiorenzuola sono in nero.

Inattesa novità nell’undici di Lauro: in porta c’è Marone.