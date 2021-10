Basket serie A2 m – La Staff viola Trapani e vola in vetta

TRAPANI Non c’è due senza tre. La Staff va a espugnare il parquet di Trapani:è la terza vittoria di fila, la seconda delle due trasferte siciliane. Dopo il colpo a Capo d’Orlando, ecco la vittoria sulla 2B Control per 62-74 che proietta gli Stings in vetta. Decisivo il break nel finale dopo una gara in equilibrio fino al quarto quarto.

CONTROL TRAPANI – STAFF MANTOVA 62-74

( 17-17, 15-16, 21-15, 11-24)

CONTROL TRAPANI: Palermo 10, Wiggs 12, Guaiana 6, Mollura (c) 9, Childs 19, Tomasini 7, Longo NE, Biordi 1, Basciano, Kovachev NE, Minore All. D. Parente

STAFF MANTOVA: Laganà 9, Stojanovic 20, Mastellari 4, Thompson 7, Iannuzzi 19, Saladini 6, Ferrara 5, Cortese (c) NE, Verazzo NE, Basso 2 All. G. Di Carlo