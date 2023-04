Calcio Serie C – Il Mantova e la volata salvezza: con due vittorie è fatta al 99%

Mantova Archiviate le emozioni vissute sabato al “Martelli” con il Renate e le abbuffate di Pasqua, in casa Mantova si torna a pensare al campionato. Dopo aver conquistato tre punti pesantissimi nell’ultimo turno, i biancorossi sono pronti a giocarsi le loro chances per conquistare la salvezza diretta nelle ultime due partite: domenica trasferta a Vercelli e poi si chiude al “Martelli” contro il Padova. Due vittorie potrebbero significare salvezza al 99%.

Mission impossible? Dipenderà molto da quanto sarà in grado di fare la squadra di Mandorlini, se dunque ripeterà le prestazioni delle ultime due gare. Ma come si può vedere dalla classifica, la situazione è parecchio ingarbugliata e, a due giornate dalla fine, ancora non si intravede una favorita. “Non c’è due senza tre” dice il proverbio e allora il Mantova ci proverà anche domenica. Per superare la Pro Vercelli serve un altro exploit. Una vittoria vorrebbe dire fare un passo importante verso l’obiettivo, ma poi bisognerà attendere l’ultima giornata per capire quale sarà la griglia finale sul fondo della classifica. In queste ultime due giornate di regolar season, tra l’altro, si giocheranno delle sfide davvero molto intriganti e indecifrabili. Tanti scontri diretti con squadre che si giocano l’accesso ai play off, la possibilità di andare ai play out e la salvezza diretta.

Con un pareggio la Pro Vercelli sarebbe quasi salva, con una vittoria e una serie di combinazioni “astrali” potrebbe sperare ancora nei play off. In contemporanea c’è lo scontro diretto tra Albinoleffe e Trento. Gialloblù a pari punti con il Mantova, ma in vantaggio per differenza reti negli scontri diretti e quindi attualmente salvi. Gli orobici si devono guardare le spalle da Triestina e Piacenza, che domenica giocheranno rispettivamente contro Sangiuliano (altro scontro diretto) e una Pro Patria già salva che nelle ultime gare ha tirato il freno. Nell’ultimo turno gara complicata per il Mantova che al “Martelli” affronterà un Padova già sicuro di andare ai play off, ma che potrebbe migliorare la sua posizione in classifica. Sfida in salita anche per la Triestina, a Crema, contro una Pergolettese ancora in corsa per accedere agli spareggi promozione. Anche per il Piacenza match complicato in casa col Vicenza, che spera di risalire un po’ la graduatoria in vista dei play off e insidiare il Pordenone, avversario dell’Albinoleffe. Il Sangiuliano punterà al colpaccio con la Pro Patria e il Trento chiuderà in casa con il Novara. Insomma, ancora tutto aperto e nulla di scontato: 180 minuti tutti da giocare e tutti da vivere.