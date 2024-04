Calcio Serie C – Il Mantova in B. Marani: “Nel segno del Piccolo Brasile”

Mantova Sull’impresa compiuta dal Mantova arriva il sigillo della Lega Pro, nelle parole e nella presenza di Matteo Marani. Prima della partita, il presidente ha incontrato i giornalisti nella sala stampa di viale Te. Accanto a lui Filippo Piccoli, che l’ha elogiato per il «cambio di passo che la sua direzione ha portato alla Lega Pro, in termine di immagine e visibilità». «Probabilmente – ha aggiunto Piccoli – mi avrà detestato per tutto il pressing che gli ho fatto la scorsa estate per avere delucidazioni sulla riammissione in Serie C».

Marani sorride e ricambia i complimenti: «Ringrazio Filippo, che ho conosciuto appunto la scorsa estate assieme al segretario Raffa e col quale ho instaurato un eccellente rapporto. Gli faccio i complimenti perchè fare calcio oggi non è semplice e lui ha avuto la caparbietà di non mollare. Il Mantova ha meritato la riammissione in C perchè aveva marcato più punti di tutti. Poi è successo il miracolo, che in realtà non è tale perchè è frutto di un grande lavoro collettivo. Possanzini ha conquistato tutti col suo gioco, i calciatori sono stati bravi a seguirlo e i tifosi hanno rivestito un ruolo fondamentale. A tutti loro vanno i miei complimenti. È una storia bellissima che mi sarebbe piaciuto raccontare da giornalista (Marani lo è, ndr). Fare un doppio salto dalla D alla B in meno di un anno è un record».

Marani rivela di essere particolarmente legato al Mantova: «Conosco bene la famiglia di Mondino Fabbri e so tutto del Piccolo Brasile. A Mantova hanno giocato tanti fuoriclasse, uno per tutti Sormani; Mantova è stata la casa di Italo Allodi. È una società di grande tradizione e che merita questo traguardo».

Un riconoscimento dal numero uno della Lega Pro arriva anche per l’impiego dei giovani: «Assolutamente – spiega – . Quest’anno il Mantova ha lanciato tanti giovani interessanti, interpretando perfettamente lo spirito della Lega Pro». Marani ha concluso dando appuntamento ai play off, che da quest’anno prevedono l’utilizzo del Var. Vale per il Vicenza. Il Mantova lo testerà l’anno prossimo in B.