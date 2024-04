Calcio Promozione – Il baby Suzzara perde ancora ma riceve l’abbraccio dei tifosi

Suzzara Nell’ultima partita casalinga della stagione, il Suzzara ha rimediato un’altra sconfitta (1-4) dalla Sported Maris. La giovane truppa bianconera ha comunque onorato il campionato e i giocatori hanno potuto fare una bella esperienza e crescere sotto tutti i punti di vista. Non sono arrivati i risultati a gratificarne l’impegno, ma l’affetto degli sportivi suzzaresi. Vanni Buttasi, a nome del gruppo che ha sostenuto la società, a fine partita ha consegnato una medaglia a tutti i giocatori, al tecnico Aldo Petrassi e al fedele compagno di panchina Sandro Righi. La società ringrazia inoltre la fotografa “ufficiale” Enza Nicolardi che ha immortalato l’avventura di questi giovani, che hanno giocato per onorare la maglia bianconera.

Della partita non c’è molto da dire. Il Suzzara è andato sotto di due reti nei primi 10 minuti. Bellissimo il gol di Righi, al 16’, che ha dimezzato lo svantaggio, ma poco prima dell’intervallo la Sported ha segnato il terzo gol. Nella ripresa, all’80’, Moretti ha firmato il definitivo 1-4. Prima del fischio finale sono stati espulsi Laou e Giacomo Arcari per reciproche scorrettezze. Al termine dell’incontro i giocatori bianconeri sono stati salutati calorosamente da tutto il pubblico dell’Allodi. Il Suzzara, retrocesso ormai da tempo, si congederà domenica prossima con la trasferta a Rezzato.