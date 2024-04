Calcio Serie C – Il Mantova in B. Possanzini: “Per questa coppa abbiamo dato l’anima”

Mantova Osannato dai tifosi all’ingresso in campo e al termine della premiazione con la consegna della coppa, al Mantova da parte dalla Lega Pro, per la vittoria del campionato e la promozione in Serie B. Questa vittoria Davide Possanzini se la gode tutta. La prima da allenatore, alla sua prima vera esperienza. Un battesimo incredibile il suo, che ricorda quello di altri suoi predecessori e che lo ha portato alla ribalta entrando nel mirino di tantissimi club di Serie A, che però dovranno cambiare obbiettivo per le rispettive panchine. Ieri il Mantova non è riuscito a bissare il successo dell’andata contro un Vicenza motivatissimo, a differenza dei virgiliani: «Loro sono passati in vantaggio con questo gran calcio di punizione, nato da un nostro errore in uscita. Il secondo gol è nato da un altro nostro errore. Episodi che possono capitare. Per fortuna sono capitati oggi (ieri ndr). Per il resto la partita l’abbiamo giocata bene. Nel finale abbiamo avuto anche qualche chance per colpire, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio». Un Possanzini a tratti molto nervoso durante la gara. Per lui anche un cartellino giallo. Non era certo la prima volta che si vedeva un Possanzini così agitato. «Non lo ero per colpa dei miei giocatori, ma per alcune scelte arbitrali. E’ dura così. Le squadre che giocano a calcio non vengono tutelate. Sono stato ammonito perchè riprendevo un mio giocatore. Dovrei mandare un video alla Can per dimostrare che ci mancano 6-7 rigori quest’anno. La Serie C andrebbe trattata come Serie B e Serie A». Poi uno sguardo alla coppa al suo fianco e un pensiero…: «Mi viene in mente quel 15 giugno, quando ho firmato per il Mantova. C’era già la volontà di fare bene. Un trofeo che ripaga la fiducia della società e il lavoro svolto dalla squadra in questi mesi. Questa squadra – prosegue Possanzini – può fare tanto di più. Per arrivare a questo traguardo i ragazzi hanno dato l’anima. E’ un trofeo che mi riempe d’orgoglio». Ora altre due sfide di campionato per cercare di chiudere dignitosamente il campionato e mantenere se possibile un margine sul Padova. Poi la Supercoppa per assaporare da vicino il profumo della Serie B.