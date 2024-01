Calcio Serie C – Il Mantova in ritiro a Veronello con vista Padova

MANTOVA Ultime ore di svago per giocatori e tecnici del Mantova. Il tempo di brindare al 2024 che è già tempo di ritrovarsi a Veronello. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio. Qui la truppa di mister Possanzini resterà per tutta settimana per preparare il fondamentale match dell’8 gennaio a Padova. Ci sarà anche il nuovo acquisto: l’attaccante Francesco Bombagi (’89), proveniente dal Catanzaro. Il Mantova lo ufficializzerà martedì, all’apertura del calciomercato, ma già da domani si allenerà con i nuovi compagni. A proposito di mercato, è probabile l’innesto di un difensore per sopperire all’infortunio di Suagher, ma se ne riparlerà tra qualche giorno.

A proposito della trasferta di Padova: il Ccmc ha già registrato una ventina di prenotazioni per il quarto pullman, che prevede di riempire nel giro di pochi giorni. Per info e prenotazioni chiamare il 328 4559913 (Negretti) oppure il 331 2647014 (Fontanesi). Biglietti per la partita in vendita nei punti e sul sito di Vivaticket. Intanto il Padova ha aperto la prevendita della tribuna Est Nord (riservata ai tifosi locali), che porta il totale a disposizione dei supporter padovani a quota 8.025 spettatori.