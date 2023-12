Rugby serie A Elite – Viadana, derby con Colorno per la vetta. Castany: “Siamo pronti a dare battaglia”

Viadana Allo Zaffanella, alle ore 19.30, andrà in scena il sentito derby tra il Rugby Viadana 1970 e il Rugby Colorno. Quest’anno più che mai atteso, perché vedrà scontrarsi due squadre che lottano per contendersi la vetta del campionato e il titolo di “campione d’inverno”, in attesa della sfida di domenica tra il Petrarca capolista e il Rovigo. Originariamente la gara era prevista in Emilia. Per la concomitanza della sfida a pochi chilometri di distanza Zebre-Benetton, le società si sono messe d’accordo per spostarla a Viadana e anticiparla a oggi. Tornando al derby, il Colorno occupa al momento la terza posizione a quota 24, frutto di 5 vittorie e due sconfitte. I gialloneri, anche loro a quota 24 punti, occupano invece la seconda piazza per effetto della differenza tra punti fatti e punti subiti; proprio questo aspetto è importante sottolineare: il secondo posto in classifica è stato conquistato attraverso un gioco che ha sfiancato gli avversari in difesa; infatti, nonostante i gialloneri in otto giornate abbiano segnato “solamente” 140 punti (quinto attacco del campionato), grazie alla proprio difesa impenetrabile, gli avversari sono riusciti a marcare appena 109 punti, con una media di poco più di 13 punti subiti, incoronando Viadana come la miglior difesa del campionato. «Quella che andremo ad affrontare stasera sarà una partita tanto dura quanto stimolante per tutta la squadra – afferma Mariano Castany, allenatore della touche del Rugby Viadana – Andremo ad affrontare una squadra ben attrezzata che fa della touche e della maul un loro punto forte, però questo non deve intimorire assolutamente i nostri. Abbiamo lavorato duramente in settimana e studiato ogni singolo dettaglio, per poter affrontare questa partita e poter far fronte alla loro rimessa laterale: i ragazzi sono pronti a dare battaglia tanto in aria quanto a terra. Se riusciremo a metterli sotto pressione e a controllare il loro drive, sicuramente la partita potrebbe prendere il verso giusto. Noi faremo tutto il possibile per portare a casa il risultato, ma uno Zaffanella pieno potrebbe fare anche una grande differenza».

A lanciare il guanto di sfida è ancora capitan Tommaso Jannelli: «Con Colorno sicuramente non sarà una partita come le altre: dopo la retrocessione del Calvisano quello con l’Hbs rimane il nostro unico derby e sappiamo tutti che sono gare diverse dal solito. Inoltre, sarà l’ennesima opportunità di conferma per noi, un’opportunità per chiudere al meglio questa prima parte di campionato di cui siamo molto contenti. Nessuno avrebbe scommesso sul nostro secondo posto, ma con un ottimo lavoro fatto in preparazione, una squadra giovane e unita e tanta voglia di provarci, siamo riusciti a costruire un ottimo rugby. Questa sera allo Zaffanella ci aspettiamo un’atmosfera molto calda: speriamo di vedere un pubblico molto numeroso e tanti tifosi pronti a supportare la squadra. Vi aspettiamo allo Stadio! Non vi deluderemo».