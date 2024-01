Basket Serie C maschile – La rinascita degli Stings. Pinzi: “Avanti così, il bello deve ancora venire”

Curtatone Rispettando i pronostici estivi, la JbStings Curtatone sta dominando il campionato di Serie C (girone Est D), che è già arrivato alla terza giornata del girone di ritorno. Dopo il brusco addio alla Pallacanestro Mantovana e la cessione del titolo di A2, la “franchigia” virgiliana ha trovato nuova linfa appunto a Curtatone. L’obiettivo è ritornare, per gradi, nell’olimpo del basket nazionale. I risultati, per il momento, sono in linea con le ambizioni del club. Come dicevamo, il quintetto allenato da Pablo Romero ha preso il largo in classifica con i suoi 24 punti, sei in più delle avversarie più vicine, Somaglia e Gussago, frutto di dodici vittorie (c’è una striscia aperta di dieci) e una sola sconfitta, quella rimediata proprio a Gussago nella terza giornata, per altro ampiamente vendicata con il 90 a 66 rifilato ai bresciani alla TeaArena nell’ultima gara disputata quest’anno. Alla ripresa del campionato, domenica 7 gennaio, gli Stings affronteranno in casa la Pentavac Chiari già asfaltata (105-74) nel match d’andata. Ma l’obiettivo è ormai puntato sulla seconda fase del campionato che assegnerà i pass promozione. La squadra, del resto, ha dimostrato ampiamente di avere tutte le carte in regola per ambire al salto di categoria.

«La stagione finora è stata estremamente positiva, non solo per la squadra di serie C – sottolinea il presidente Angelo Pinzi – ma anche, e soprattutto, per il settore giovanile e il minibasket, che hanno raggiunto risultati eccellenti sia per numeri che per qualità. Risultati ottenuti grazie al lavoro di squadra dei nostri istruttori, dei quali sono davvero fiero. Quello che chiedo a tutti i ragazzi è continuare con lo stesso impegno che hanno dimostrato sino ad oggi perchè il bello deve ancora venire».