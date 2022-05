Calcio Serie C – Il toto-girone: Mantova nel limbo tra Nord e Centro

MANTOVA In attesa di accogliere mister Corrent, in casa Mantova ci si sbizzarrisce sul toto-gironi 2022-23. Chi saranno le compagne di viaggio dei biancorossi la prossima stagione? Il tema è intrigante e si pone tutti gli anni perchè Mantova, com’è noto, geograficamente si trova in una sorta di limbo: posizionata in Lombardia sì, ma al confine con l’Emilia e il Veneto. Quindi soggetta ad essere spostata dal “girone Nord” al “girone Centro”, a seconda del numero delle squadre dei due raggruppamenti. Dubbi e supposizioni monteranno anche quest’estate: Guccione e compagni saranno inseriti ancora nel girone A? O finiranno nel B, come due stagioni fa?

La premessa indispensabile è che la stagione non si è ancora conclusa (il gong scoccherà il 12 giugno con la finale di ritorno dei play off). Però abbiamo un quadro già esauriente delle aventi diritto all’iscrizione. Al momento sono 57, e per completare l’organico ne mancano tre: le perdenti delle semifinali e la perdente della finale. Le candidate sono: FeralpiSalò, Padova, Catanzaro e Palermo. Una sola andrà in B; le altre, appunto, resteranno in C.

Premesso ciò, la Lombardia si conferma la regione con più squadre: 8, che potrebbero diventare 9 con la Feralpi. Anche il Veneto, per via del Padova, potrebbe salire di un’unità: da 3 a 4. Sono variazioni che possono spostare gli equilibri e… spostare pure il Mantova, da un girone all’altro. In questo momento abbiamo una certezza: il girone A, così come era composto l’anno scorso, non sarà riproponibile. La somma di lombarde, venete, piemontesi, trentine e friulane, più le due piacentine (Piacenza e Fiorenzuola) dà 21, considerando anche una tra Padova e Feralpi. O addirittura 22, se Padova e Feralpi rimanessero entrambe in C. Va da sè che una o due squadre dovranno essere dislocate nel girone B, quello del centro Italia. Logica vuole che siano Piacenza e Fiorenzuola, qualora gli esuberi fossero 2. Ma, se la squadra da spostare fosse soltanto una, dividere le due piacentine avrebbe poco senso. E allora la candidata a spostarsi nel girone B sarebbe il Mantova. Staremo a vedere.

Quel che è certo è che, in entrambi gli scenari, per il Mantova non mancherebbero i match di cartello. Nel girone A, i biancorossi ritroverebbero il Vicenza (fresco di retrocessione), ma anche Triestina, Novara, Alessandria e Pordenone, giusto per citare le più blasonate. Nel girone B, invece, si riproporrebbero le sfide sempre affascinanti con Reggiana e Cesena, ma anche con Rimini, Entella, Siena, Lucchese e magari pure la trasferta in Sardegna (anche se l’Olbia, come il Mantova, è tradizionalmente a cavallo dei due gironi). Della serie: comunque vada, ci sarà da divertirsi. Non resta che attendere.

LA GEOGRAFIA (provvisoria) DELLA SERIE C 2022-23

LOMBARDIA: Albinoleffe, Lecco, Mantova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Renate, Sangiuliano City.

PIEMONTE: Alessandria, Juventus U23, Novara, Pro Vercelli.

LIGURIA: Virtus Entella.

VENETO: Arzignano, Vicenza, Virtus Verona.

TRENTINO ALTO ADIGE: Trento.

FRIULI VENEZIA GIULIA: Pordenone, Triestina.

EMILIA ROMAGNA: Cesena, Fiorenzuola, Imolese, Piacenza, Reggiana, Rimini.

TOSCANA: Carrarese, Lucchese, Montevarchi, Pontedera, San Donato Tavarnelle, Siena.

MARCHE: Ancona-Matelica, Recanatese, Vis Pesaro.

UMBRIA: Gubbio.

ABRUZZO: Pescara, Teramo, Virtus Francavilla.

LAZIO: Latina, Monterosi Tuscia, Viterbese.

BASILICATA: Az Picerno, Potenza.

MOLISE: Campobasso.

CAMPANIA: Avellino, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Turris.

CALABRIA: Crotone.

PUGLIA: Audace Cerignola, Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Taranto.

SICILIA: Messina.

SARDEGNA: Olbia.