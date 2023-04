Castiglione: “Strade e marciapiedi da sistemare”, appello di Agire

CASTIGLIONE È sicuramente tra i temi più dibattuti nelle ultime ore in città: la “questione” strade e marciapiedi. Anche la nostra redazione si è interessata alla situazione con un approfondimento dedicato a via Leopardi dopo alcune segnalazioni social da parte di alcuni residenti in quella via accanto ad uno dei varchi d’ingresso allo stabilimento della Golden Lady. Non più tardi di qualche giorno fa poi il sindaco Enrico Volpi ha annunciato imminenti lavori con interventi massicci per quel che riguarda l’asfaltatura e la sistemazione del manto stradale in molte aree del capoluogo morenico.

Sull’argomento sono intervenuti anche gli esponenti di Agire molto vicini all’ex consigliere Nicola Ferrari ed al capogruppo della minoranza in consiglio comunale Maurizio Caristia: “All’inizio del nostro percorso, quello avviato a sostegno dell’allora candidato sindaco Alessandro Novellini, dinanzi a un’opposizione sterile e facente leva prevalentemente sulla trascuratezza delle aiuole o sulla situazione di strade e marciapiedi, ci eravamo ripromessi di non abbassarci mai a un simile livello di minoranza distruttiva. Tuttavia, ora, vista la condizione in cui versano certe zone di Castiglione – afferma il coordinamento della lista civica – riteniamo che, per la tutela dei cittadini, una segnalazione sia, invece, d’obbligo”.

Queste le aree con diverse criticità evidenziate dai membri di Agire: “Il tratto dal Famedio all’ospedale e ad entrambi i lati che costeggiano la strada nella zona dei Cinque Continenti, sul lato che dà verso le ferramenta Cima. Contestualmente alla denuncia delle suddette situazioni di fatiscenza e dissesto, si segnalano anche l’assenza di marciapiedi e strisce pedonali di fronte alla fermata degli autobus di via Gnutti. Dal momento che tali condizioni mettono in grave pericolo e la circolazione, soprattutto dei cicli e motocicli, e ovviamente di automobilisti e pedoni che di lì transitano, auspichiamo un pronto intervento, garantendo la consueta disponibilità a collaborare in caso di necessità».