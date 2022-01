Calcio Serie C – Mantova, Bucolo sulla rotta di Potenza

MANTOVA Il Mantova non sta lavorando solamente in entrata. È probabile che della rosa attuale non faranno più parte almeno 2-3 elementi, che col nuovo impianto di gioco di Galderisi faticherebbero a trovare spazio. Il più vicino ai saluti è Rosario Bucolo, destinato a tornare al Potenza. La trattativa è ben avviata e dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. La destinazione è gradita anche al calciatore, che a Mantova non ha lasciato il segno nonostante aspettative molto alte. Un altro centrocampista che rischia di passare la seconda parte di stagione in panchina è Urban Zibert: per lui si era fatta avanti l’Ancona/Matelica, che proponeva scambi ritenuti non convenienti dal Mantova. Stessa condizione per Claudio Zappa, ma finora non sono giunte offerte soddisfacenti. E poi ci sono i casi di Caio De Cenco e Lorenzo Bertini. Il brasiliano ha trascorso le vacanze di Natale in Brasile per curarsi alla schiena. In una recente intervista alla Voce si è detto ottimista di aver risolto gran parte dei suoi acciacchi, ma il vero responso arriverà in settimana quando si sottoporrà a una visita specialistica. Quanto a Bertini, com’è noto, sta cercando con determinazione di risolvere una serie di problemi personali/familiari. La speranza (concreta) di Galderisi è di riaverlo presto.