Calcio serie C – Mantova, gara in salita con la Pro Patria

Mantova Uno strano gioco del destino porta il tecnico del Mantova, Maurizio Lauro, a tornare in sella in occasione del match dei biancorossi contro l’avversaria che lo condannò all’esonero lo scorso 11 dicembre: la Pro Patria. Quello 0-0, per come arrivò, fece saltare i nervi a dirigenti e tifosi, oggi preoccupati come allora di non riuscire a raggiungere l’obiettivo finale: la salvezza. Oggi probabilmente ancora di più, visto che è la penultima giornata di campionato. Il Mantova andrà a vedersela su un campo storicamente difficile, in un ambiente solitamente ostile. Tutte insidie che andranno ad aggiungersi alla pressione che avvertiranno Guccione e compagni in questa fase così delicata della stagione. Ma come hanno spiegato i dirigenti di viale Te in occasione del ritorno del tecnico ischitano, non può esserci tempo per pensare al passato e occorre trovare una svolta, immediata, per avvicinare sempre di più la salvezza. Che potrebbe arrivare già oggi se il Mantova dovesse vincere e il Trento perdere o pareggiare in casa la gara contro la Juventus U.23, già qualificata ai playoff. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà invece attendere l’ultimo turno di campionato per i verdetti. Se il Mantova dovesse arrivare alle spalle del Trento sarebbe matematicamente salvo solo con 9 punti di vantaggio sulla penultima in classifica. In questo caso i playout non verrebbero disputati. Dall’altra parte, però, c’è una Pro Patria che ha bisogno di un punto per essere certa della salvezza, ma con i 42 conquistati, a due giornate dalla fine, ha ancora la possibilità di agguantare i playoff da undicesima. La Pro Patria è arrivata fin qui conquistando 13 punti nelle ultime 6 giornate di campionato grazie al lavoro di mister Sala, che ha preso il posto di Prina. Ora tocca al Mantova dare qualcosa in più. «Questa è una squadra – ha commentato ieri mister Maurizio Lauro – che quando ci sono state partite delicate non ha sempre fatto benissimo, per questo motivo ho cercato di stemperare tutta la pressione che abbiamo intorno. Ho cercato di far arrivare i ragazzi il più sereni possibile alla partita, dando loro certezze e convinzioni sul campo. Quando fischierà l’arbitro, i ragazzi saranno pronti». Formazione top secret, Lauro deve decidere se proseguire col 4-2-3-1, già adottato anche nella sua gestione, o se tornare al 4-3-3. Di sicuro mancherà Militari, fuori per un problema al ginocchio. In casa Pro Patria Massimo Sala tiene le antenne dritte: «Il Mantova arriva da un periodo particolarmente difficile, lo sappiamo. C’è stato un cambio di allenatore, ma è una squadra che ha molta qualità. Il livello d’attenzione da parte nostra dovrà essere massimale. Le insidie sono tante».

Tommaso Bellini