Rugby Top 10 – Viadana, Arletti: “L’abbiamo persa noi”

Roma Un altro ko per il Viadana e altra delusione per il presidente Giulio Arletti: «A Roma abbiamo affrontato le Fiamme Oro che non sono di certo una “squadretta”. Abbiamo incassato la quarta battuta d’arresto consecutiva. Comunque buona la prestazione e bene i tre quarti. Abbiamo brillato nelle prime tre gare, poi qualcosa ha smesso di girare al meglio. Contro i cremisi l’abbiamo persa noi. Le touche errate nei loro ventidue le abbiamo pagate. In due occasioni però dovevamo concretizzare. Non do colpa al direttore di gara, anche se non ho compreso il senso di qualche decisione». Soddisfatto invece il coach delle Fiamme Oro Alessandro Castagna: «È stata dura così come avevamo previsto, preparando la partita durante la settimana. Venivamo da una sconfitta a Calvisano maturata negli ultimi secondi e devo dire che i ragazzi, con la vittoria sul Viadana hanno dimostrato di essere cresciuti, mettendo in campo quella identità che stiamo costruendo nel nostro percorso. Voglio fare anche i complimenti alla mia squadra, che anche a risultato acquisito non si è seduta sugli allori, cercando fino all’ultimo la quarta meta e rischiando di mandare a punti i nostri avversari. Ci godiamo questa sudata vittoria figlia di una prestazione che sta aumentando di partita in partita e della consapevolezza dei nostri mezzi, ma da ora testa ai prossimi impegni».