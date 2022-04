Sci alpino – Francesca Fanti fa doppietta in gigante all’Alpe del Cermis

TRENTO Negli ultimi scampoli di una stagione per la verità non troppo prodiga di soddisfazioni, Francesca Fanti si è regalata una doppia vittoria nei giganti Fis disputati all’Alpe del Cermis, località che evidentemente porta fortuna alla 23enne atleta mantovana delle Fiamme Gialle, che sulla stessa pista aveva conquistato l’unica vittoria precedente della stagione, sempre in gigante, lo scorso 14 dicembre. Francesca ha confermato la buona forma evidenziata ai recenti Campionati Italiani (9ª in gigante e 10ª in slalom) sbaragliando la concorrenza nella gara di venerdì, nella quale ha rifilato 1 secondo e 85 alla britannica Victoria Palla e quasi tre a tutte le altre; e si è ripetuta sabato lasciando tutte le avversarie ad oltre due secondi grazie a due manches completate senza grosse sbavature.