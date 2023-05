Calcio Serie C – Mantova, Gerbaudo in recupero: a Zanica ci sarà

MANTOVA Prosegue a porte chiuse la preparazione del Mantova per il play out d’andata con l’Albinoleffe. Mandorlini sta provando a recuperare gli acciaccati della scorsa settimana, e di giorno in giorno qualche buona notizia arriva. Quella di ieri riguarda Matteo Gerbaudo, che si era infortunato al piede durante Pro Vercelli-Mantova. Il suo recupero sembrava tra i più difficoltosi. Ora però il quadro è migliorato, e lo stesso giocatore sta accelerando i tempi per essere quantomeno a disposizione. Restano invece in stand-by Pierobon e Messori, alle prese con acciacchi muscolari più delicati. Qui la riserva non è ancora stata sciolta, ma filtra comunque ottimisimo. Ancora fermo Darrel, a causa di una distorsione alla caviglia. Oggi altro allenamento pomeridiano a porte chiuse, domani la rifinitura con conferenza stampa di Mandorlini fissata per le 15.30. Al termine la partenza per il ritiro di Zanica.

Ricordiamo che, in caso di parità di punteggi tra andata e ritorno, il Mantova si salverebbe (senza supplementari nè rigori) in virtù del miglior piazzamento in campionato.