Basket Serie C Silver – Viadana promosso in C Unica. Play off Gold: San Pio X battuto

MANTOVA Gioisce il Viadana: battendo in gara-4 il Bottanuco, i rivieraschi si sono infatti intascati la promozione nella Serie C Unica. Sconfitta invece per il San Pio X nei play off Gold di C Silver.

Dunque, obiettivo centrato al PalaFarina per il Gruppo Mauro Saviola di Denis Tellini, che in gara-4 ha chiuso i conti con Bottanuco, piegandolo 65-53 (16-13, 38-31, 52-40). Bravi i rivieraschi ad approcciare la gara e a dilatare il vantaggio quarto dopo quarto. E la festa può esplodere.

Non altrettanto bene è andata al San Pio X di Marco Gabrielli che al PalaDlf ha perso dopo un supplementare per 60-64 (13-7, 34-19, 45-40, 54-54) con Pavia. Ora la serie è sul 2-2. Sabato al PalaRavizza quinta e decisiva gara: chi vince va al triangolare con Novate Milanese e Gilbertina Soresina per la conquista dello scudetto di categoria.