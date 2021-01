Canneto sull’Oglio, dal Comune pronti 3mila euro per l’Associazione Protezione Civile ‘Naviglio’

CANNETO SULL’OGLIO Il Comune guidato dal sindaco Nicolò Ficicchia ha assegnato la somma di 3mila euro a favore dell’Associazione Protezione Civile “Naviglio” quale contributo straordinario per le numerose attività svolte a beneficio dell’intera comunità cannetese durante il periodo di emergenza Covid a seguito dell’attivazione del Centro Operativo Comunale. L’Associazione “Naviglio”, guidata dal presidente Claudio Rocca, è sorta a Canneto sull’Oglio nel 2000 ed è iscritta nell’Albo Regionale della Lombardia e all’Albo Nazionale di protezione civile con la prerogativa dello svolgimento di specifiche funzioni di soccorso nei casi di emergenza e calamità naturali. L’associazione locale è sempre stata molto attiva nel promuovere iniziative in difesa del territorio e dell’ambiente della città dei vivai. Tra il Comune e l’Associazione “Naviglio” è attiva inoltre una Convenzione biennale che prevede, tra l’altro, lo svolgimento del controllo e della vigilanza sul corretto funzionamento delle paratie del canale Naviglio, che attraversano il paese provenendo dal bresciano per poi confluire nel fiume Oglio, al fine di garantire la sicurezza delle abitazioni adiacenti al corso urbano del canale e l’incolumità degli abitanti.

Paolo Zordan