Calcio Serie C – Mantova, il ds Battisti sul cambio in panchina: “Decisione mia, serviva una scossa”

MANTOVA A re-introdurre mister Lauro è il ds Alessandro Battisti, che subito precisa: «La decisione di esonerare Galderisi e richiamare Maurizio è mia. Il mio pensiero va a Nanu, che ringrazio per la dedizione e la passione che ha messo in questi mesi. Un esonero genera sempre un travaglio interiore, ma questo è un momento particolare e l’involuzione dei risultati mi ha portato ad agire così. Forse, dopo la vittoria con la Feralpi, ci eravamo inconsapevolmente rilassati, pensando di aver centrato un obiettivo che invece era ancora lontano. Bisognava dare una scossa. Perchè Lauro? Non perchè era già a libro paga, come sento dire in giro. Ma perchè conosce pregi e difetti di questa squadra. E perchè in questi mesi di “divano” ha continuato a seguire le partite del Mantova e questo può avergli dato qualcosa in più. Infine, perchè mi auguro e gli auguro che riesca a conquistarsi quello che a dicembre gli ho tolto. La squadra ha compreso la situazione e si è messa completamente a disposizione del mister».

L’altra novità è il coinvolgimento più stretto del vicepresidente Gianluca Garzon: «Starò più vicino alla squadra – spiega lui – , avrò scambi costanti di idee sia col mister che col direttore. A nome della società, ci tengo anch’io a ringraziare Galderisi: siamo tutti dispiaciuti per come sono andate le cose. Sulla decisione hanno pesato le mancate vittorie nei recenti scontri diretti, ma anche l’involuzione del gioco: la Pergolettese, per dire, ci ha palleggiato in faccia. Alcuni giocatori non erano utilizzati nel modo migliore. Insomma, era subentrata la paura di essere entrati in un tunnel senza uscita. Abbiamo richiamato Lauro perchè conosce i ragazzi ed ha fatto giocare bene la squadra. Sono sicuro che saprà toccare le corde giuste».