Rugby Top 10 – Viadana, il nuovo coach è Bernardo Urdaneta

VIADANA Il dado è tratto. Sarà Bernardo Urdaneta ad assumere il ruolo di capo allenatore del Rugby Viadana. La società ha così scelto di proseguire nel solco della scuola argentina tracciato nelle ultime due stagioni da German Fernandez, che saluta i gialloneri per assumere l’incarico di direttore dell’alto livello giovanile e transizione della Fir. Il passaggio di consegne avverrà quindi dopo l’ultima gara stagionale nel Top 10 a Rovigo in programma venerdì 22 aprile.

Urdaneta, classe ‘67, possiede un curriculum di tutto rispetto e un’esperienza decennale come allenatore presso l’Union Argentina de Rugby. Ha mosso i suoi primi passi da allenatore nel Tucuman Lawn Tennis Club ricoprendo il ruolo di Head Coach dal 2000 al 2003. Nel 2005 ha iniziato a collaborare con l’Union Argentina de Rugby (UAR), diventando poi nel 2011 Head Coach dell’U19; l’anno successivo ha ricoperto ben tre ruoli: allenatore dell’U18, dell’U19 e capo allenatore dei Pumitas alla JWC piazzandosi al 4° posto. Oltre ai Pumitas, Urdaneta ha avuto anche l’onore di guidare i Jaguares nel 2014. E più recentemente ha ricoperto il ruolo di Head Coach e Director of Rugby presso il Jockey Club di Rosario, uno dei club più prestigiosi d’Argentina. E’, insomma, l’uomo giusto per dare continuità al lavoro svolto da German Fernandez.

«La nostra idea – spiega il gm Ulises Gamboa – è sempre stata quella di intraprendere una strada che veicolasse sul nostro club esperienze e competenze abili a perfezionare il gioco, ma soprattutto la mentalità adeguata al nostro modo di intendere il rugby come uno sport prima di tutto bello e formativo, con la consapevolezza che a furia di insistere i risultati arriveranno. Per questo due anni fa convincemmo Fernandez e anche grazie al suo lavoro oggi abbiamo convinto Urdaneta per proseguire questa sfida».

«La società deve ringraziare ancora una volta Gamboa, che a seguito di nottate insonni passate al telefono con l’altra parte del mondo ha portato avanti diverse trattative su figure a noi congeniali fino alla conferma dell’arrivo di Urdaneta» spiega il presidente Giulio Arletti, che si è limitato ad approvare la sua figura subito dopo il primo confronto. «Il nostro incontro è stato ottimo – garantisce il massimo dirigente – ed è meravigliosa la naturalezza e la semplicità con cui esprime il metodo e la sua conoscenza approfondita del rugby. Referenze ed esperienza non mancano, e siamo convinti sia la persona perfetta per il dopo Fernandez ed il compimento dei nostri obiettivi futuri».