Alla Fiera Millenaria di Gonzaga arriva Cats & Care: expo felina e salone del benessere

GONZAGA – Sabato 3 e domenica 4 dicembre a Gonzaga arriva Cats & Care, la nuova manifestazione ospitata dalla Fiera Millenaria. Due eventi con unico biglietto d’ingresso . Da una parte l’esposizione felina internazionale, dall’altra il salone dedicato al benessere della persona a 360 gradi, con stand, incontri e ospiti.

Nel padiglione 1 si troverà la grande Esposizione Felina Internazionale (Manifestazione ufficiale del Libro Genealogico del gatto di razza autorizzato dal MIPAAF), con cinquecento esemplari nei due giorni selezionati tra le razze più belle e rare; animali che partecipano al campionato mondiale World Cat Federation sotto l’egida dell’Associazione Gatti d’Italia.

Da ammirare, tra gli altri, splendidi esemplari di Maine Coon (il gigante d’America), tantissimi Siberiani (il gatto ipoallergenico), Sacri di Birmania, Scottish Fold (il gatto con le orecchie piegate), Certosini, Norvegesi delle Foreste, Blu di Russia, Ragdoll, British, il raro Munchkin (il gatto bassotto) e il rarissimo Pixiebob. Alcuni degli esemplari presenti sono già Campioni del Mondo e verranno premiati. Inoltre, in fiera ci saranno espositori specializzati di prodotti e accessori per la cura degli amici a quattro zampe.

Nel padiglione “CARE” (padiglione zero) si trova la manifestazione dedicata al mondo del benessere a tutto tondo con stand specializzati, conferenze, dimostrazioni e laboratori. Dallo yoga alla musicoterapia, dall’alimentazione sana allo shopping naturale, dalla meditazione alle attività per i più piccoli. Tra gli 80 espositori si potranno acquistare prodotti per la cura della persona e della casa, ispirati ai principi del consumo consapevole. Tanti gli oggetti di recupero e riciclo, handmade, trattamenti olistici, cosmesi, superfood, erboristeria, fitoterapia, feng shui, arredamento naturale e abbigliamento etnico.

Ricco il programma di eventi gratuiti con oltre 40 conferenze ed esibizioni; tra gli ospiti il Dottor Pietro Mozzi, Gabriella Mereu, Thea Crudi e Rino Capitanata.

Lezioni di yoga e di pilates, esperienze di danza-terapia e di gestione del respiro, test dello stress e test energetici. Spazio alle intolleranze in cucina con ricette ad hoc, al potere curativo della musica e alle esperienze di mindfulness. Per i più piccoli il teatrino e i laboratori sensoriali.

Ingresso dalle 9.30 alle 19.30. Sul sito www.catsandcare.com è possibile consultare il programma completo e iscriversi alla newsletter per ricevere il biglietto d’ingresso ridotto oltre a un corso gratuito di mandala.