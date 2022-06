Calcio Serie C – Mantova, Monachello a un bivio. Dal Perugia torna Zanandrea

MANTOVA È un mercato al rallentatore, quello che sta conducendo il Mantova. Zero annunci, nè di rinnovi nè tantomeno di giocatori nuovi. Una condizione comune a quasi tutte le società. Il che può, se non consolare, almeno limitare le preoccupazioni. Tocca quindi affidarsi alle solite indiscrezioni. Gli uomini copertina in viale Te sono sempre loro: Gaetano Monachello e Alessandro Pilati. Per entrambi il ds biancorosso Alessandro Battisti è da giorni impegnato a trattare. A Monachello è stata presentata un’offerta, che il giocatore si è riservato di valutare. Magari in attesa di altre richieste, dalla Serie B o da un club ambizioso in C. Ad oggi c’è poco, qualche timido sondaggio (si sarebbe fatta avanti perfino la neopromossa Sangiuliano City) e nulla più: l’unica reale offerta gli è venuta dal Mantova, che entro la settimana aspetta una risposta. Dovesse tentennare, in viale Te comincerebbero a sondare altre piste, una delle quali porta a Roberto Ogunseye (’95), mantovano di origini nigeriane, anche lui come Monachello proveniente dal Modena. Per quanto riguarda Pilati, il Mantova attende un cenno dal Sassuolo, proprietario del cartellino. In viale Te contano in un rinnovo del prestito, opzione oltretutto gradita al ragazzo.

Ecco allora che il primo “acquisto” del Mantova potrebbe essere in realtà… un ritorno: Gianmaria Zanandrea. Pare infatti che il Perugia (11 presenze e un gol il suo bottino in Umbria) non sia intenzionato a riscattarlo, ragion per cui tornerà all’Acm. Il terzino, classe 1999, è stato uno dei biancorossi più impiegati nella stagione di Troise. Ma dalla prossima stagione non sarà più una quota e questo potrebbe limitarne pesantemente l’impiego, perchè mister Corrent è intenzionato a piazzare sulle fasce un under. In viale Te valutano il da farsi.

Tra i giocatori in scadenza di contratto, l’unico che Battisti sta cercando di trattenere è il centrocampista Mirko Bruccini. Sicuri partenti i vari Checchi, Milillo, Bianchi, Esposito, Militari e De Cenco, mentre su Marone non risulta sia stata ancora aperta una trattativa.

E i volti nuovi? Siamo fermi ai nomi fatti nei giorni scorsi, soprattutto a centrocampo dove il Mantova insegue con interesse Emanuele Gatto (’94) del Sudtirol; e Filippo Faggi (’03) promettente mezzala del Mezzolara. Radiomercato rilancia pure l’(auto)candidatura del rumeno Sergiu Suciu (’90), buoni trascorsi in Serie B, rilanciatosi nella seconda parte di stagione a Pistoia. Tra i giovani accostati ai virgiliani si è aggiunto il difensore centrale Edoardo Grosso (’02) del Sestri Levante. Ma difficilmente si concretizzerà qualcosa prima della settimana prossima. È un mercato così.