Ex infermeria monastica del Polirone di S.Benedetto: lavori dopo Pasqua

S.BENEDETTO – La visita di venerdì dell’assessore regionale alla cultura Stefano Bruno Galli è stata l’occasione per ufficializzare una notizia lungamente attesa da San Benedetto: come ricordato all’assessore dal sindaco Roberto Lasagna, verso la fine del mese di febbraio si procederà all’apertura delle buste della gara d’appalto per la risistemazione dell’ex infermeria monastica; se non ci saranno ulteriori intoppi sarà possibile avviare, dopo Pasqua, un cantiere della durata di oltre un anno e che comporterà una spesa di 3 milioni e 600mila euro.

L’importanza di tale intervento è duplice: da un lato, con il recupero dello storico edificio, va a completarsi la ristrutturazione post sisma 2012 di tutto il complesso abbaziale polironiano; dall’altro, data la natura dell’edificio, sarà possibile realizzare al suo interno una struttura ricettizia in grado di ampliare l’offerta turistica dell’abbazia. Un passo successivo al recupero – ha ricordato il sindaco – sarà proprio quello di individuare il soggetto cui dare in gestione l’edificio e, a questo scopo, l’interesse che la Regione ha mostrato può rivelarsi utile in questa fase.

Al momento risultano partecipanti alla gara d’appalto più di dieci aziende, a dimostrazione dell’importanza dell’appalto; l’obiettivo è ora arrivare all’assegnazione nel più breve tempo possibile.