Calciomercato dilettanti – Il San Lazzaro prende Del Bar, Ferri alla Gove

MANTOVA Il mercato dei dilettanti è entrato nella fase più calda, tutte le big mantovane hanno sistemato la questione allenatori e si concentrano adesso sulla costruzione degli organici. Nella giornata di ieri è andato in porto uno “scambio” tra San Lazzaro e Governolese. Il team cittadino ha infatti preso l’attaccante Del Bar, ex dei Pirati, mentre in rossoblù andrà il centrocampista Ferri. Il SanLa è poi vicino a chiudere positivamente la trattativa per il centrocampista Farfare del Gonzaga, battendo così la concorrenza del Marmirolo. In uscita, oltre appunto a Ferri, c’è anche bomber Badalotti, per il quale si è già scatenata un’asta tra squadre di Prima e Seconda Categoria. Mentre Alberini e Rasini se ne andranno da Borgo Angeli soltanto nel caso arrivi un’offerta adeguata.

Torniamo a parlare di Governolese perchè è calda la pista che porta al difensore Edo Rossi, in uscita dal San Felice. Ci sono poi interessanti incroci con la Serenissima: Kadric è tornato alla base, quindi in rossoblù, mentre il percorso inverso potrebbe farlo il difensore Guarnieri, classe 2002. La società di Roncoferraro sta valutando il discorso quote anche nell’eventualità di un possibile ripescaggio in Promozione. Parecchie richieste sono arrivate per l’attaccante Omorogieva, una proprio dalla Gove, ma si farà il possibile per trattenerlo, mentre è sicura la partenza di Sarpong destinazione Sporting Club.

Il Suzzara ha presentato ieri Garutti e ora attende di affondare il colpo per Manuel Dondi, altro pupillo di mister Bizzoccoli. L’Asola ha chiuso col Real Leno per il giovane attaccante centrale Francesco Burato, classe 2003. Per il reparto avanzato vi abbiamo già detto ieri dell’importante conferma del fantasista Chitò, mentre i vari Ferrara, Nardi, Mingardi, Ottoni, Luca e Andrea Favagrossa (quest’ultimo è andato alla Castellana) non sono stati confermati. La società biancorossa ha inoltre giovani interessanti da piazzare per fargli fare le ossa: Arnold Okosun e Matthew Umoh potrebbero andare all’Acquanegra, altri sono nell’orbita della Martelli Piadena. La Castellana è quasi fatta, mancano un attaccante e un difensore centrale. Mentre da Marmirolo per il momento si registrano soltanto uscite, ma potrebbe sbloccare a breve alcune trattative anche in entrata. In Prima attenzione alla matricola Union Team: ha già piazzato un gran colpo prendendo Buzzacchero e adesso sembra in vantaggio sulla concorrenza per aggiudicarsi il forte attaccante Giarruffo, un lusso per la categoria.