Grazie si veste di ulivi aspettando il verdetto del “Borgo dei Borghi”

Grazie (Curtatone) Da “Borgo dei Borghi” a “borgo degli ulivi: sono giornate ricche di iniziative ed emozioni quelle che sta vivendo la frazione di Grazie che proprio domani scoprirà se salirà sul podio del concorso indetto dal programma televisivo “Kilimangiaro” dove la frazione partecipa in rappresentanza dell’intera regione Lombardia. Un periodo d’oro, insomma, per Grazie che proprio ieri ha visto anche la donazione di circa cinquanta ulivi dal gruppo Orlandelli – Valle dei Fiori di Mantova.

Il borgo di Grazie sarà ancora più magico e suggestivo grazie alle tantissime piante ricevute nella giornata di ieri e sparse tra le vie del paese e lungo la strada che conduce al Santuario. “Ornamenti” frutto della donazione fatta Valle dei Fiori che con questo gesto ha voluto valorizzare, nel modo che meglio conosce (attraverso la bellezza della natura), uno dei luoghi più cari ai mantovani e simbolo della spiritualità in un periodo speciale come quello della Pasqua. Gli ulivi resteranno nel borgo fino al 31 maggio anche se Comune e Valle dei Fiori starebbero già pensando a future iniziative da realizzare nel mese mariano sempre in un’ottica di valorizzazione del borgo di Grazie. «Ringrazio vivamente Orlandelli per la sensibilità dimostrata verso il nostro borgo, il borgo dei mantovani, e l’attaccamento al territorio», ha detto il sindaco di Curtatone Carlo Bottani ricevendo la donazione dei tanti ulivi consegnati dallo stesso titolare Ugo Orlandelli. Circa una cinquantina le piante, alcune anche secolari, che accompagneranno dunque pellegrini e visitatori lungo le vie del paese rendendolo ancora più suggestivo ed accogliente.

Una donazione, che nasce nell’ottica di quella grande operazione di valorizzazione di Grazie volta a farla diventare un paese sempre più internazionale e che arriva in un periodo importante per Grazie che proprio domani scoprirà se sarà la vincitrice del concorso il “Borgo dei Borchi” indetto dal programma televisivo di Rai 3 “Kilimangiaro”, dove concorre in rappresentanza di tutta la Lombardia.

Un verdetto che l’amministrazione comunale attenderà con i cittadini graziolesi al Foro Boario dove sarà proiettata la diretta televisiva del programma: la finalissima del “Kilimangiarro” andrà, infatti, in onda domani, domenica 31 marzo, su Rai 3 a partire dalle ore 20.55. La proclamazione del borgo vincitore avverrà, invece, tra una quindicina di giorni circa quando le telecamere della Rai raggiungeranno il paese vincitore del concorso per la cerimonia di premiazione.

Non resta, dunque, che attendere domenica per scoprire il verdetto di una sfida che è già, comunque, un grande risultato per tutto il mantovano.