Forza Italia in campo con volti nuovi e tanto entusiasmo

MANTOVA Con l’avvio della fase 3 post Covid-19, dopo la manifestazione unitaria del centrodestra mantovano del 2 giugno e con la prospettiva di prossime, eventuali elezioni amministrative per il Comune di Mantova nei mesi di settembre/ottobre, riprende con slancio la campagna elettorale di Forza Italia.

In piena sintonia con gli organi dirigenti del partito, Forza Italia Mantova si propone con spirito inclusivo e aggregante di dare voce alle diverse anime della Mantova civile, che non vede nella sinistra – nella sua classe dirigente, nelle sue articolazioni, nel suo sistema di potere – la soluzione ai problemi strutturali del capoluogo. Gli amici che costituiranno la lista elettorale per le Comunali saranno portatori di idee, opinioni e contributi ispirati a sistemi di valori e a una visione di città alternativi rispetto al modello perseguito dall’attuale amministrazione. Forza Italia Mantova è per quanti amano la comunità mantovana e guardano con perplessità ai megaprogetti mangiarisorse, mentre degradano nel frattempo sicurezza, ambiente, qualità della vita, politiche di sostegno alle fasce più deboli (famiglie, giovani, anziani), con l’obiettivo di contribuire, impegnandosi in prima persona, nella costruzione di un’alternativa per lo sviluppo e la guida della città.

In questo contesto, un grande rinnovamento è previsto con la costituzione della lista elettorale a sostegno del progetto per la città: sedici donne e sedici uomini – con la presenza di giovani e non – accomunati dalla novità verso l’esperienza del difficile ruolo di consigliere comunale. Una novità e una freschezza caratterizzate dall’entusiasmo, ma con alle spalle l’esperienza di chi nel partito ha già servito la comunità in qualità di sindaco, vicesindaco, assessore, consigliere. Una nuova Forza Italia Mantova in consiglio, anche in vista del rinnovamento che verrà espresso dal congresso comunale al termine del tesseramento in corso.