Energia sicura da oggi all’idrovora di San Siro a San Benedetto

SAN BENEDETTO – Due anni di lavori complessi e 192mila euro di investimento per restituire un impianto sicuro e funzionale sotto l’aspetto della consegna e della trasformazione di energia: sono quelli messi in campo dal consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale all’idrovora di San Siro nel comune di San Benedetto Po.

Un intervento – realizzato su progettazione, installazione e direzione lavori dal personale tecnico e operativo dell’ente consortile con il supporto della ditta Vela di Novellara – necessario dopo che, nel dicembre del 2017, un fulmine aveva pesantemente danneggiato le cabine elettriche causando un principio di incendio che aveva messo fuori uso tutto l’impianto. La complessità dell’intervento consisteva proprio nell’attuare i lavori necessari senza causare interruzioni nel funzionamento dell’impianto: con la sua portata scolante di 80 metri cubi al secondo, l’idrovora di San Siro è infatti la più importante del consorzio dell’Emilia Centrale e una delle più grandi d’Italia.

I lavori, iniziati all’indomani dell’incendio, sono partiti con il ripristino della cabina elettrica e con la manutenzione generale dell’impianto, per poi proseguire con la creazione di una doppia sorgente di alimentazione in media tensione, dalla cabina ricevente alla cabina interna all’impianto, per migliorare la funzionalità elettrica sotto i profili della sicurezza operativa e del coordinamento delle protezioni. Grazie a questi interventi è stato introdotto un sensibile rafforzamento delle vulnerabilità sismiche utilizzando tecniche costruttive che consentono una migliore continuità del servizio – ad esempio, limitando i fuori-servizio dell’impianto in caso di eventuali guasti. L’inserimento finale di un quadro sinottico serve a centralizzare il comando e il controllo delle apparecchiature.