Strada più sicura: al Contino arriva una nuova rotatoria

VOLTA/GOITO Dopo le varie rotatorie che sono in fase di realizzazione lungo la Goitese tra Guidizzolo e Medole, nell’ambito dei lavori di realizzazione della tangenziale di Guidizzolo, prossimamente la provinciale che collega Mantova e Brescia vedrà la costruzione di un nuovo rondò. Rondò che verrà costruito al confine tra i territori di Volta Mantovana e Goito: nello specifico in località Contino, dove la Goitese incrocia la provinciale 7 che collega Volta con Ceresara-Acquanegra e poi via fino a Calvatone, in provincia di Cremona.

Si tratta infatti di un incrocio piuttosto pericoloso, dove le due provinciali Goitese e Volta-Acquanegra-Calvatone si intersecano creando, a volte, qualche rischio e pericolo. La precedenza infatti è dei mezzi che transitano sulla Goitese, ma anche lungo la provinciale 7 non mancano di certo i veicoli che attraversano per diregersi verso Ceresara-Acquanegra o verso le colline.

E così, onde evitare pericoli e rischi, i Comuni di Volta e Goito, in collaborazione con la Provincia di Mantova, proprietaria di entrambe le strade, hanno deciso di intervenire andando a realizzare una rotatoria.

L’iter però è ancora piuttosto lungo. Nel corso dei prossimi mesi verranno realizzate le varie fasi progettuali, necessarie per arrivare all’ultimo step che consiste nel progetto esecutivo. Successivamente, una volta completato e approvato il progetto esecutivo, è attesa la gara d’appalto per la realizzazione dei lavori. L’intervento, se tutto andrà per il verso giusto, è previsto possa partire nel 2021, quindi tra un anno circa. A livello economico è previsto un contributo di 200mila euro da parte della Provincia, mentre la somma restante sarà a carico dei due Comuni. A realizzare i lavori sarà la Provincia di Mantova.

Un intervento simile, non lontano dal Contino, è stato realizzato sempre da Palazzo di Bagno alcuni anni fa all’incrocio di Ca’ Piccard, sul confine tra Volta e Monzambano. Anche in quel caso è stata realizzata una rotatoria per rendere meno pericoloso l’incrocio sul quale, negli anni, si sono verificati parecchi incidenti mortali.