Atletica – I giovani di Libertas, Rigoletto e Spartacus in bella evidenza a Chiari e Casalmaggiore

Mantova Sabato a Casalmaggiore si è svolta una riunione regionale per le categorie ragazzi e cadetti. La pattuglia della Rigoletto ha conquistato quattro piazzamenti da podio. Elisa Malavasi ha trionfato nel salto triplo cadette realizzando il nuovo personale con la misura di 10.10. Medaglia d’argento nei 1000 metri per Emily Meneghinello in 3’32″08 e terza piazza per Marta Molesini in 3’38″91. Quinto posto nel salto in alto per Marianna Redenti con 1,10. La giovane marciatrice Margherita Ruggiero ha chiuso terza i 2000 metri nella categoria ragazze in 13’50″32. Restando in casa Rigoletto, domenica a Chiari sono andate in scena le lanciatrici. Terzo gradino del podio per Matilde Bosi nel disco allieve con la misura di 31.70; quinta Giulia Nasi (30.18) e sesta Matilde Butturi (28.23). Sara Altomare si è piazzata 5ª nel disco cadette con 20.92 e 4ª nel martello con 31.05, mentre Divine Tarana è giunta 6ª con 27.91. Nella categoria assoluti, quarto posto per Elisa Cavicchioli nel martello con 41.22 e 7° Alessandro Cavicchia nel disco.

Torniamo al meeting di Casalmaggiore dove si sono messi in bella evidenza anche i ragazzi della Libertas. Emanuele Scolari ha vinto il salto in alto con un validissimo 1.57 che gli consente di superare gli 800 punti da tabella finlandese; poi ha corso i 60 con un buon 8″62 che gli è valso la terza posizione. Argento nell’alto per il cadetto Filippo Tosi con 1.56. La cadetta Alessia Zanoni ha superato gli 8 metri nel triplo. Grandi prestazioni degli oranges anche a Chiari al “Trofeo Marmotte” con più di 2000 partecipanti. Salire sul podio era un’impresa. C’è riuscito l’allievo Salvatore Savaia, secondo nei 1500 con 4’23″20; sesto Vittorio Fedeli con 4’31″81. Morad Allali ha corso i 400 in 59″92, Ramon Schivi in 60″62 e Brando Fassi in 62″12, in attesa di gare più lunghe e a loro congeniali. Stesso discorso per i cadetti nei 300: si migliorano e velocizzano in attesa dei 1000. Giulio Fedeli ha corso in 40″69, Mattia Bonora in 46″23 e Oscar Torresani in 47″17. Buon debutto per Iris Salvaterra nei 1000 metri ragazze corso in 3’53″53. E sempre a Chiari la Spartacus Marmirolo ha piazzato due atlete sul podio nei 60 ostacoli ragazze: Marcella Carreri seconda in 9”97 e Ginevra Negri terza con 10”27.