Bosco Fontana di nuovo aperto da questo fine settimana

MANTOVA A partire da Sabato 16 maggio sarà nuovamente possibile visitare la Riserva Naturale di Bosco Fontana, per svolgere attività motoria e sportiva, ma nel rispetto delle misure preventive volte a contrastare la diffusione del coronavirus.

Il Reparto CC Biodiversità di Verona, alla luce delle disposizioni vigenti, ha previsto la riapertura al pubblico dell’area protetta, consentendo così ai cittadini la fruizione di un importante polmone verde a due passi dalla città di Mantova.

I visitatori potranno effettuare attività motoria e sportiva nei viali della Riserva Naturale, avendo l’accortezza di rispettare le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti.

I Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Verona e del Centro Nazionale Biodiversità di Bosco Fontana effettueranno una puntuale vigilanza sul rispetto delle disposizioni, per garantire a tutti una fruizione in sicurezza dell’area protetta.