Calcio Serie C – Mantova, riecco il Covid: positivo il portiere Vencato

MANTOVA Il Covid torna a far visita al Mantova. Il portiere Enrico Vencato è risultato positivo al virus. La nota ufficiale della società (che non fa il nome del giocatore) informa che “il gruppo squadra è stato nell’immediatezza sottoposto ad un ciclo di tamponi, i quali hanno dato tutti riscontro negativo. All’uopo la società ha prontamente attivato le previste, nonchè prescritte, procedure indicate dal protocollo in vigore”.

Vencato non sarebbe comunque partito titolare nel match di domenica a Gubbio. Trattasi in ogni caso di imprevisto, che potrebbe influire sulla preparazione della partita. Non è la prima volta che il Mantova deve fare i conti col Covid: lo scorso dicembre era stato contagiato Bianchi e prima di lui il giovane Palmiero. Senza dimenticare i casi di patron Setti e del vicepresidente Pecchini, o quello del medico sociale Ballardini (il più drammatico di tutti, fortunatamente con lieto fine).

Ma il campionato continua e domenica manderà in scena la terzultima giornata. Il Mantova, come detto, sarà impegnato alle ore 15 a Gubbio, in uno scontro diretto che dirà molto sulle ambizioni play off dei biancorossi.