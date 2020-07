Calcio Serie C – Mantova, riprendono i colloqui con Gila, Modesto e altri mister. Possibile svolta nel prossimo weekend

MANTOVA Quella che comincia oggi potrebbe essere una settimana importante per la scelta del nuovo allenatore del Mantova. Passato un weekend di riflessioni, la dirigenza biancorossa dovrebbe tornare alla carica e approfondire quanto seminato fino a ieri. Lunedì scorso, c’era stato un incontro con Alberto Gilardino, che stando ai rumors, al momento sembra essere leggermente in vantaggio sugli altri candidati. Ma come ha tenuto a precisare la società, ci sono in ballo anche altre piste, più o meno concrete. Una su tutte è quella di Francesco Modesto. L’ex tecnico del Cesena ha ricevuto in questi giorni diverse offerte. Si era parlato anche di un timido tentativo del Taranto, ma ancor di più dell’interesse del Napoli Primavera. La situazione del settore giovanile partenopeo è però in alto mare. Sta cambiando la dirigenza e quindi potrebbero cambiare anche gli obiettivi. E fonti ben informate dicono che Modesto accetterebbe di più la proposta del Mantova. Paolo Montero al momento è registrato nella lista dei desideri. Il tecnico uruguayano arriva da una stagione importante in riva all’Adriatico con la Sambenedettese, che gli ha permesso il corteggiamento recente del Brescia, destinato a retrocedere in serie B e di altri club ambiziosi. Ma non è detto che possa anche decidere di restare alla Samb. Chi segue quotidianamente i rossoblu non sembra voler scommettere sulla sua permanenza e quindi il Mantova può sperare. Domani, o mercoledì, dovrebbe esserci l’incontro con il nuovo presidente, Serafino e potrebbero esserci novità. Ma attenzione perchè a questa lista si aggiungono altri nomi. Uno su tutti Scienza. Più altri attualmente impegnati nei playoff, come Raffaele. Insomma, chissà che già questa settimana ci possa essere la svolta. Si dice che la giornata chiave potrebbe essere quella di domenica prossima e quindi non resta che attendere ulteriori sviluppi dal fronte.