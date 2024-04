Ostiglia, addio all’ex assessore Pierantonio Montagnini

OSTIGLIA A meno di tre settimane dalla scomparsa di Ennio Alberici, medico di base ed ex assessore nella giunta ostigliese guidata dallo scomparso Umberto Mazza, un altro assessore di quella compagine scompare prematuramente. Se n’è andato a soli 66 anni Pierantonio Montagnini.

Libero professionista, Montagnini aveva ricoperto il ruolo di assessore al bilancio durante il mandato di Umberto Mazza fino all’improvvisa scomparsa di quest’ultimo nel 2013 poi sostituito, come sindaco facente funzioni fino al 2014, dall’allora vice – e attuale sindaco uscente – Valerio Primavori.

Numerose le manifestazioni di cordoglio che sono arrivate alla famiglia in queste ore: Pierantonio Montagnini lascia la moglie Dirce, i figli Massimiliano (esponente del Partito Democratico) e Cristiano, la nuora Mariangela, la sorella Sandra, il cognato Sandro e la nipote Arianna. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ostiglia