Si sfiorano tra le corsie del supermercato, furibonda lite tra due donne al Tosano

CURTATONE Nella mattinata di sabato una Pattuglia della Squadra “Volante” è dovuta intervenire a seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa della Questura che riferiva di una violenta lite tra due donne all’interno dell’Ipermercato “TOSANO” di Curtatone.

Gli Agenti di Polizia, giunti sul posto dell’intervento per accertare le dinamiche di quanto accaduto, dall’ascolto delle versioni fornite dalle parti in causa – due donne di 35 e 36 anni, entrambe residenti nella Provincia di Mantova – sentite separatamente, erano in grado di appurare come la lite fosse avesse avuto origine dal fatto che una delle due litiganti aveva sfiorato all’altezza della spalla l’altra, provocando la reazione di quest’ultima, che invitava con maniere brusche la controparte a mantenere la distanza di sicurezza prescritta dalle normative relative al contrasto della diffusione dell’epidemia di COVID-19; per tutta risposta, l’altra contendente aveva risposto con stizza al rimprovero e, così facendo, ne scaturiva una violentissima lite tra le due, che oltre alle male parole ed alle violente minacce si trasformava in una vera e propria aggressione fisica, tanto che entrambe riportavano lievi ferite procurate da pugni e graffi, il tutto all’interno dell’ Ipermercato, davanti agli occhi degli altri clienti che hanno assistito attoniti a quanto stava accadendo.