Calcio Serie C – Mantova, sabato alle 17 amichevole a Villafranca

MANTOVA Dopo un giorno di riposo, il Mantova ha ripreso ieri gli allenamenti al centro sportivo di Borgochiesanuova. Nel menu di giornata: riscaldamento tecnico, possesso palla, partitella e lavoro aerobico. Ancora a riposo Panizzi (oltre al lungodegente Conti), mentre si sono allenati parzialmente in gruppo Pierobon, Ghilardi, Darrel e Ingegneri. Dunque buone notizie per mister Corrent, che conta di recuperare quasi tutti gli effettivi per la prima di campionato, in programma il 4 settembre. Oggi doppia seduta.

Nel frattempo è stata fissata l’amichevole di sabato. Non sarà al Martelli, come sperava Corrent, bensì a Villafranca contro i veronesi neopromossi in Serie D. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17. E proprio ai botteghini dello stadio di Villafranca, il giorno della gara, saranno in vendita i biglietti per i tifosi al prezzo di 5 euro. Quella col Villafranca dovrebbe essere l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, a meno che il Mantova non fissi qualcosa anche per domenica (ipotesi avanzata dallo stesso Corrent nel post-gara di Castiglione) o per mercoledì.