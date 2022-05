Società sportive mantovane, dalla Regione oltre 81mila euro tra maggio e luglio

MILANO/MANTOVA – “La misura è stata un vero successo. Grazie alle novità introdotte con il bando 2021 – sottolinea il sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – abbiamo potuto velocizzare tutte le pratiche e riusciremo a erogare ai beneficiari i contributi a fondo perduto per le spese ordinarie 2021 in tranche unica, già tra fine maggio e inizio luglio. Ai 42 beneficiari delle linee 2A e 2B della provincia di Mantova sono stati erogati 81.151 euro“. A seguire le realtà che hanno ottenuto 2.000 euro: Circolo Tennis San Giorgio Asd, Asd Tennis Gonzaga, Tennis Club Castel Goffredo Associazione Sportiva Dilettantistica, Asd Goito Volley, Rugby Mantova S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica, Asd Città Di Mantova, Asd Tennis Club Goito, Tennis Club Quistello A.S.D, Associazione Polriva, Asd Pallavolo Mantova, Asd Serenissima 1918, Asd Libertas Mantova Maschile – Femminile, Centro Polisportivo e Culturale San Lazzaro. Unione Sportiva Mantovana Junior, Asd Polisportiva Remo Mori, C. T. Poggio Rusco, Basket2000sangiorgio, Asd Sporting Pegognaga 2004, A.S.D Atletica Rigoletto, Football Club Dilettantistico Polirone 2019, Powerlifting Castiglione Asd, Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a volo San Fruttuoso, Bike Adventure Team Asd, All Inclusive A.S.D, Polisportiva Borgo Virgilio Asd, Blu Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata. Rapid United Asd, Asd Mutti & Bartolucci Tennis Clinic Sporting Club Castiglione, Scuola Ciclismo Mincio-Chiese Asd, Asd Junior Basket Curtatone, A.P.D. San Pio X, Asd Tennis Suzzara, Aquatic Center Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, Mantova Calcio A 5 S.S.D.R.L. L’Unione Ciclistica Ceresarese Asd ha ottenuto 1.000 euro, l’A.S. Curtatone ha ottenuto 926 euro, Sci Cai Mantova Asd ha ottenuto 1.225 euro. L’ELENCO DEI 5 BENEFICIARI DELLA LINEA 2, CATEGORIA B – L’elenco completo dei 5 beneficiari per la linea 2B, per un totale di 10.000 euro. A seguire le realtà che hanno ottenuto 2.000 euro: Circolo Serenissima, Dancing School Asd, Salsastyle Mantova Dance Asd, Conlamentecolcuore, Associazione Sportiva Dilettantistica D&A Revolution.