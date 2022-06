Calcio Serie C – Mantova, tris di arrivi dal Verona: Pierobon, Terracciano e Yeboah

MANTOVA Ancora nessuna novità dai tre fronti caldi del mercato del Mantova: quelli legati a Gaetano Monachello, Alessandro Pilati e Francesco Marone. Ricapitolando in breve: Monachello sta valutando l’offerta che ha ricevuto dal club biancorosso; Pilati è legato al Sassuolo, che ne detiene il cartellino; Marone attende segnali da viale Te, dove a loro volta stanno decidendo se affidarsi a un portiere under o no (Marone, classe ’99, dal prossimo campionato sarà considerato un over). Il ds Alessandro Battisti resta comunque fedele alla tabella di marcia predisposta qualche giorno fa: entro questa settimana conta di avere risposte, in un verso o nell’altro, su tutti e tre i fronti.

Per le certezze, dunque, tocca volgere altrove i riflettori. Segnatamente sui giovani del Verona che faranno parte del nuovo Mantova. Battisti aveva fatto i nomi di due centrocampisti: Christian Pierobon (’02) e Filippo Terracciano (’03). Ma non saranno i soli. Vestirà il biancorosso anche Philip Yeboah, attaccante ghanese classe 2002. Un giocatore promettente, tanto che sulle sue tracce c’erano anche club di Serie A e B. Il Verona ha individuato nel Mantova il palcoscenico ideale per fargli fare esperienza. Yeboah è esploso nell’U17 dell’Hellas, stagione 2018-19: 24 gol in altrettante partite, che hanno trascinato i gialloblù alla fase finale del campionato. Il 19 dicembre 2020 Ivan Juric lo fa addirittura debuttare in Serie A, nel finale di Fiorentina-Verona. Si mette in luce nel campionato Primavera 2 (che il Verona vince) con 9 gol e 4 assist in 19 presenze. Ma la sua crescita è costante e dà frutti ancor più copiosi nell’ultima stagione, in Primavera 1: 25 presenze, 12 reti e 2 assist. Bene anche in Coppa, con un gol in due partite. Ora è tempo di mettersi alla prova con il calcio dei grandi e sarà il Mantova a dargli questa opportunità.

Buoni anche i biglietti da visita degli altri due giovani del Verona che seguiranno Nicola Corrent a Mantova. Pierobon nell’ultima stagione ha totalizzato 30 presenze, 3 reti e 5 assist nel massimo campionato Primavera; Terracciano 31 presenze e 3 assist. Curiosità: anche il papà di Terracciano, Antonio, nel lontano 1985 venne girato in prestito dal Verona al Mantova; e proprio in quella stagione l’Acm venne promossa (in C1) dopo il memorabile spareggio al “Galleana” di Piacenza contro l’Ospitaletto.

Per quanto riguarda gli altri affari, ci sarà da attendere qualche giorno in più. Ricordiamo che il Mantova ha 10 giocatori sotto contratto, ma sicuri di restare sono soltanto Darrel, Gerbaudo, Messori, Guccione e Paudice. Gli altri (Tosi, Panizzi, Pinton, Silvestro e Galligani) potrebbero essere ceduti. L’ultima notizia riguarda lo staff di Corrent: Marco Marocchi non sarà più il team manager. In viale Te stanno definendo il sostituto, che verrà annunciato a breve.