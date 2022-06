Abbandonano a turno i rifiuti vicino ai citybin: multata un’intera famiglia

MANTOVA Era da tempo che gli agenti dell’Unità di Polizia Amministrativa controllavano la zona di via Cavour poiché qualcuno, sistematicamente, abbandonava sacchi di rifiuti indifferenziati ai lati del citybin, incuranti delle regole.

Grazie anche al supporto delle telecamere, appositamente installate, dopo lunghi e complessi accertamenti finalmente è stato dato un nome ai volti delle persone che venivano immortalate. Complessivamente 2.000 euro di ”multa”: ognuno di loro dovrà pagare 500.00 euro. I quattro, che fanno parte dello stesso nucleo famigliare, abitano nella stessa via Cavour. Gli uomini del Comando di Viale Fiume invieranno una relazione anche alla Tea affinché l’azienda possa addebitare anche i costi sostenuti per lo smaltimento e per la raccolta, poiché, a seguito delle continue segnalazioni di alcuni residenti, la Tea aveva praticamente triplicato i passaggi per evitare che in pieno centro ci fossero rifiuti abbandonati sul marciapiede.

Al riguardo l’Assessori Rebecchi dichiara: “I city bin sono stati realizzati dall’amministrazione per migliorare la raccolta differenziata del centro ed evitare il proliferare di sacchetti in piena zona storica. Il loro utilizzo è semplice e pratico. Abbiamo dato mandato a Polizia Locale e Mantova Ambiente di fare ogni sforzo possibile per scoprire e sanzionare i responsabili del deposito di rifiuti irregolare fuori dai citybin, in quanto è un atto di inciviltà che crea solo degrado e disservizi. Con le telecamere cercheremo di sanzionare ogni comportamento illecito”