Tamburello Serie C/D – Medole a riposo, Sordelliana C accorcia le distanze

MANTOVA Grazie al successo nel derby con la formazione di serie D e al concomitante rinvio della sfida tra il Medole e il Cereta Giovani, la Sordelliana C ha ridotto le distanze dalla capolista portandosi ad una sola lunghezza. Questo, in estrema sintesi, è il dato più significativo della sesta giornata di ritorno del girone mantovano del campionato di serie C e D. Analizzando quanto accaduto nelle gare disputate sabato scorso, la formazione maggiore del team goitese si è dunque imposta nel derby in famiglia contro il quintetto di serie D per 2 a 0, faticando non poco nel primo parziale (6-5, 6-2). Continua quindi il testa a testa nei quartieri alti della classifica tra Medole e Sordelliana C ora divise, come dicevamo, da un punto, anche se la squadra del presidente Alessandro Baroni deve recuperare una partita.

Alle spalle del duo di testa, il Ceresara si è imposto in trasferta contro il Guidizzolo con un perentorio 2 a 0 (doppio 6-0) e ha così consolidato il terzo posto in classifica a cinque lunghezze dalla capolista. Il Castellaro, che occupa la quarta posizione, ha faticato più del previsto ad avere la meglio nei confronti del Rivalta: i ragazzi del presidente Arturo Danieli si sono imposti al tie break, in rimonta, dopo aver perso il primo set (parziali di 3-6, 6-3, 8-3). Vittoria di carattere, infine, per la Cavrianese, che ha piegato per 2 a 0 (6-5, 6-1) un coriaceo Cereta che nel primo set ha comunque tenuto sulla corda gli avversari.

Questa dunque la classifica aggiornata dopo la sesta di ritorno: Medole 41 punti, Sordelliana C 40, Ceresara 36, Castellaro 24, Sordelliana D 20, Rivalta 16, Cavrianese 14, Cereta Giovani 12, Cereta 7, Guidizzolo 3.

Ricordiamo che Medole, Castellaro, Sordelliana D, Rivalta, Cavrianese e Cereta hanno giocato una partita in meno, mentre il Cereta Giovani ne deve recuperare due.