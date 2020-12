MANTOVA Imprevisto in casa Mantova. La società ha fatto sapere che “è emerso un caso di positività al Covid-19 nel gruppo-squadra. La società – prosegue il comunicato – ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”. Nel frattempo, proseguono gli allenamenti in vista della partita di domenica al Martelli contro il Cesena. L’arbitro designato è Ettore Longo di Cuneo.